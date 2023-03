Oggi, martedì 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Palazzo Reale di Napoli accoglie i visitatori con una speciale visita guidata gratuita al Giardino Pensile che dalla sua splendida terrazza regala viste mozzafiato sul Golfo partenopeo, con il Vesuvio sullo sfondo.

Al Palazzo Reale di Napoli visite speciali al Giardino Pensile

La splendida pavimentazione, le panchine lavorate, la varietà di piante e fiori ma soprattutto lo splendido panorama che si può ammirare dal Giardino Pensile continuano ad incantare visitatori e turisti provenienti da tutto il mondo. Per questo, nella giornata dedicata al Paesaggio, è stata lanciata l’iniziativa Un Paesaggio Reale.

Alle ore 16:00 e 17:00 di oggi sarà possibile prendere parte alla visita guidata gratuita del Giardino, accessibile semplicemente acquistando il biglietto del museo (generalmente il costo per accedere al Giardino senza guida è di 2 euro che sale a 5 con visita guidata). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito CoopCulture o direttamente in biglietteria fino a 15 minuti prima dell’inizio della visita, previa verifica della disponibilità dei posti.

“Un percorso alla scoperta di un incantevole spazio da cui si gode la vista del magnifico paesaggio aperto sul Golfo di Napoli con il Vesuvio, maestoso, sullo sfondo. Una narrazione che svelerà gli aspetti architettonici e le nuove sistemazioni botaniche che hanno riportato in vita specie originarie, come quelle degli agrumi e le rose che già impreziosivano l’arredo verde del Giardino” – si legge nella nota diffusa dal sito reale.

“Durante la visita sarà possibile ammirare l’accensione delle fontane del Giardino Pensile, due delle quali sono state oggetto, nel corso degli ultimi anni, di un cantiere di restauro. Al termine della visita, per promuovere la cultura del Paesaggio, ai partecipanti saranno distribuiti i semi di alcune specie botaniche presenti nei Giardini Pensili”.

La visita guidata, a cura di Coop Culture, per la giornata di oggi è gratuita, inclusa nel biglietto di ingresso agli Appartamenti Reali. In caso di avverse condizioni meteo sarà possibile partecipare ad un percorso inedito concepito per esplorare le bellezze del paesaggio attraverso un itinerario dedicato.