Scontri tifosi Eintracht a Napoli, Lega e Salvini: “Germania paghi i danni”

Tifosi Eintracht, Lega e Salvini. “Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti”. Lo ha detto la Lega dopo gli scontri a Napoli dei tifosi dell’Eintracht Francoforte.

“Questi non sono tifosi, sono criminali. Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino… . Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’Ordine“, ha scritto su Twitter Matteo Salvini, postando un video degli scontri.

“Tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine e alla città di Napoli per questi gravi episodi di violenza. Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte non era un atto discriminatorio. Spero che questi criminali vengano consegnati alla giustizia“, scrive in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il Movimento 5 Stelle, attraverso il deputato Dario Carotenuto, ha chiesto una informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a Napoli. Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli ha chiesto un intervento: “La città è sotto assedio gli ultras hanno cacciato i turisti dal centro storico di Napoli e hanno incendiato le auto della polizia. Questi soggetti non dovevano arrivare in Italia e a Napoli“. Gli ultras “hanno fatto danni già per 2-3 milioni di euro, com’è possibile che sia successo tutto ciò? Era prevedibile“, ha continuato Borrelli.

La denuncia di Manfredi

“Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta. Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato“. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all’amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l’ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling per condannare insieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania“, aggiunge Manfredi.