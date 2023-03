Napoli devastata, Piantedosi dovrebbe dimettersi. Lega assurda: chiede i danni alla Germania

Le Autorità italiane hanno fallito nel difendere la città di Napoli da azioni barbare e vandaliche che erano largamente previste ed annunciate. Il centro storico è stato messo a ferro e fuoco, auto e dehors distrutte, poliziotti ad un certo in minoranza numerica contro la furia dei tifosi dell’Eintracht Francoforte aiutati dagli ultras dell’Atalanta. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli sapevano quanti fossero perfino dove alloggiavano, tanto da disporre per loro dei bus per agevolarli negli spostamenti, ma nonostante ciò li hanno fatti sfilare per le strade ed hanno consentito la guerriglia.

Piantedosi dovrebbe dimettersi: è stato incapace di proteggere la città di Napoli

La Lega, con in testa Matteo Salvini, sta cogliendo la palla al balzo per cercare di fare propaganda ed in modo assurdo chiede che la Germania paghi i danni. Il ministro Matteo Piantedosi, che formalmente è un tecnico ma è in realtà un fedelissimo proprio di Salvini, a nostro avviso dovrebbe soltanto riflettere su quanto è successo: per facilitare a se stesso il compito gli suggeriamo di dimettersi, in modo da liberarsi dagli impegni della sua carica ben pagata (più di 100mila euro l’anno) e avere più tempo e libertà a disposizione. I danni probabilmente li dovrebbero pagare i maggiori responsabili del disastro: ci sono sì anche gli ultras dell’Eintracht, ma a lasciare loro campo libero sono state le Autorità italiane.

L’organizzazione messa in campo si è dimostrata ampiamente e palesemente inadeguata. La scelta di chiudere il settore ospiti e vietare la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte non solo è un precedente imbarazzante, ma è la dimostrazione provata della coscienza di impotenza nei confronti di quel manipolo di barbari giunti a Napoli con un piano di distruzione. La situazione era chiara, il tempo per agire correttamente in ottica della prevenzione c’era, ma il fallimento è stato totale. È stata messa in pericolo la vita dei poliziotti e dei cittadini, napoletani, italiani e del mondo dato che la città per fortuna è piena di turisti.

Il compito del ministro dell’Interno è quello di coordinare le forze di polizia per garantire la sicurezza pubblica ed il controllo del territorio. Due missioni fondamentali con cui lo Stato afferma la propria presenza. Due missioni miseramente fallite per manifesta incapacità: ecco perché non reputiamo idoneo Matteo Piantedosi a ricoprire la sua carica, ecco perché consideriamo ridicola la richiesta della Lega di Salvini nel momento in cui cerca di sviare l’attenzione dalle responsabilità.