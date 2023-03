A Napoli i sindaci del sud contro l’autonomia differenziata. Manfredi: “Segnale forte al Paese”

Sindaci a Napoli. Oggi in tanti sono arrivati a Napoli ed “è un segnale forte che viene dalle città e dai piccoli Comuni. Si vuole mandare un segnale al Paese che lo stesso Paese si regge perché rappresentano le comunità, erogano i servizi di prossimità e quindi qualsiasi riforma si fa non può non partire dai Comuni“.

Sindaci a Napoli contro l’autonomia differenziata

A dirlo è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha presentato l’assemblea dei sindaci del centro sud, con Anci e Ali, nella sala del Maschio Angioino sul tema dell’autonomia differenziata. “Noi stiamo dando un grande messaggio di democrazia – ha aggiunto Manfredi – ma chiediamo grande attenzione al Governo e al Parlamento che non devono dimenticare i Comuni perché dimenticare i Comuni significa dimenticare i cittadini“. “Con la riduzione dei trasferimenti saranno i Comuni – e tantissimi quelli che sono in dissesto o predissesto, e non solo al Sud – ad essere maggiormente danneggiati“, ha continuato.

“Non vedo perché questo tema si discuta con le Regioni e i Comuni non possano essere al tavolo del negoziato“, ha aggiunto Manfredi. Lo schema di autonomia differenziata è stato approvato dal Governo ma “deve andare in Parlamento: i parlamentari sono stati eletti dai cittadini e devono guardare gli interessi dei cittadini, non difendere una posizione ideologica che poi danneggia le comunità“.

Cos’è

L’autonomia differenziata è quando lo Stato concede a una Regione la possibilità di legiferare autonomamente su una determinata questione. Ora ad esempio le Regioni possono fare delle leggi in materia di sanità regionale, indipendentemente da quelle che sono le norme di carattere nazionale. Però insieme alle competenze, le Regioni possono anche trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe quindi più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive.