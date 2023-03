Mattarella a Napoli, strade chiuse e soste vietate per 2 giorni: il dispositivo di traffico

Sergio Mattarella sarà in vista a Napoli il 22 e 23 marzo 2023. Il Presidente della Repubblica sarà in visita istituzionale dopo aver visitato anche la città di Casal di Principe, dove incontrerà i fratelli del sacerdote Peppe Diana e il testimone del suo omicidio avvenuto 29 anni fa, Augusto di Meo.

Sergio Mattarella a Napoli: il dispositivo di traffico

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza con per i giorni 22 e 23 marzo 2023 con un particolare dispositivo di traffico in alcune strade cittadine, in occasione della visita del Presidente della Repubblica. Si istituisce in particolare:

A) dalle ore 8:00 a fine cessate esigenze del 23 marzo 2023:

1. divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta in corso Meridionale, lato Stazione, dall’angolo con corso Novara all’altezza del varco Polfer (civico n. 7);

2. sospensione del parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi) in corso Meridionale, laterale al varco Polfer;

B) dalle ore 14:00 del giorno 22 marzo 2023 a fine cessate esigenze del giorno 23 marzo 2023:

1. divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta in via Ferdinando Russo;

C) dalle ore 00.01 a fine cessate esigenze del del giorno 23 marzo 2023, il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati delle seguenti strade:

1. in piazza Enrico de Nicola, lungo tutto il perimetro di Castel Capuano;

2. via Siniscalchi a confine con l’area di parcheggio ex palazzetto GIP;

3. via Concezio Muzy;

4. via Pietro Colletta, tratto compreso tra l’intersezione tra Angiporto dei Caserti e via Concezio Muzy;

D) dalle ore 9:30 a cessate esigenze del giorno 23 marzo 2023:

1. il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell’Ordine nelle seguenti strade:

a) piazza Enrico de Nicola (da via Carbonara/via Poerio a via Concezio Muzy);

b) via Siniscalchi;

c) via Concezio Muzy;

d) piazza Calenda;

e) via Pietro Colletta;

2. il senso unico di circolazione in via Egiziaca a Forcella, con direzione di marcia verso corso Umberto I;

3. l’obbligo per i veicoli in transito in via Annunziata di svoltare a sinistra all’atto di immettersi in via Egiziaca a Forcella.

E) dalle ore 00.01 a fine cessate esigenze del del giorno 23 marzo 2023:

1. in deroga ai dispositivi vigenti, consentire la sosta dei veicoli delle Forze dell’Ordine impiegate nell’evento, in piazza S. Francesco di Paola, nell’area compresa tra Porta Capuana, il bar delle Torri e la Torre Sant’Anna.