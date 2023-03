Piazza Municipio invasa da bottiglie e spazzatura dopo il passaggio degli inglesi

Piazza Municipio piena zeppa di bottiglie di birra vuote dopo il passaggio dei tifosi inglesi a Napoli. Ieri sera si è infatti giocata allo stadio Maradona la partita Italia-Inghilterra, valida per la qualificazione ad Euro 2024, persa dalla nazionale italiana. La Questura aveva disposto un piano sicurezza in cui era stata disposta la concentrazione dei circa 2800 tifosi inglesi dapprima presso la Stazione Marittima, successivamente in Piazza Municipio. Sul territorio erano dislocate oltre mille uomini delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Piazza Municipio invasa da bottiglie di vetro dopo il passaggio dei tifosi inglesi

Il sindaco Gaetano Manfredi aveva anche emanato una ordinanza in cui si disponeva il divieto di vendita di alcolici sia in contenitori di vetro che in lattina, in determinate aree della città, tra cui proprio Piazza Municipio.



I tifosi inglesi hanno tuttavia cominciato a bere già parecchie ore prima del fischio di inizio. In tanti, probabilmente, avevano già acquistato alcolici, come è consuetudine quando si è a conoscenza di un divieto di vendita nel luogo dove si dovrà andare. La situazione è stata però sempre tranquilla, anzi, si è svolta anche una partitella tra inglesi e napoletani alla maniera degli scugnizzi. Gli inglesi hanno continuato a bere anche a Fuorigrotta nei pressi dello stadio.

Una grave carenza organizzativa: in questi casi serve la presenza di operatori ecologici

Le immagini della piazza così sporca ed invasa da spazzatura sono davvero brutte, soprattutto considerando che si tratta di un’area recentemente restaurata e liberata dai cantieri dopo ben 20 anni. È normale che nelle aree dove sono organizzati raduni vengano lasciati rifiuti, anche in grande quantità, ma bisogna comunque sottolineare una grave carenza organizzativa. Poiché era prevedibile che gli inglesi avrebbero mangiato e soprattutto bevuto, sarebbe stato opportuno disporre la presenza di operatori ecologici che raccogliessero le bottiglie mentre i tifosi erano ancora lì. Invece ci siamo ritrovati con la discarica a cielo aperto, con un materiale estremamente pericoloso come il vetro che in modo accidentale o volontario avrebbe potuto ferire qualcuno.