Napoli, sente le urla e si avvicina all’auto: salva una bimba di 4 anni che stava affogando

Napoli – Salva la vita ad una bambina di 4 anni che rischiava di morire: è la storia di Antonio, un imprenditore napoletano che vive nel quartiere Scampia. Grazie al suo tempestivo intervento, la piccola ora sta bene.

Pochi giorni fa, prima del weekend pasquale, passeggiando in via Arenaccia, l’uomo ha sentito delle urla provenienti da un’automobile. Avvicinandosi, ha notato la bambina in seria difficoltà all’interno della vettura, come raccontato da lui stesso attraverso i social.

“Oggi in via Arenaccia ho sentito delle urla all’interno di un’auto. Mi sono avvicinato e mi sono accorto che una bambina di 4 anni si stava affogando. Ho preso la bimba in braccio e ho effettuato subito le manovre di rianimazione con al telefono un operatore del 118 che mi diceva come effettuarle. Così la bimba si è ripresa grazie a Dio” – è il post diffuso da Antonio su Facebook che ha suscitato reazioni commosse di gioia.

Come un vero e proprio eroe, l’uomo non ha esitato un attimo a recuperare la piccola dall’auto per salvarle la vita. Senza perdersi d’animo ha seguito le indicazioni, date al telefono, dell’operatore sanitario ed è riuscito a portare a termine, con successo, la manovra salvavita.

E’ grazie a lui che la vicenda non si è trasformata in tragedia, rimanendo soltanto un brutto ricordo per la piccola e la sua famiglia. “Sei stato il suo angelo. Hai ridato la vita a quella bellissima bambina” – si legge in uno dei commenti sotto al post.