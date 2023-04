Campionato Moto d’acqua a Napoli: lo spettacolo sul mare con il Vesuvio sullo sfondo

Si terrà a Napoli dal 28 al 30 aprile il Campionato Italiano Moto d’Acqua che proprio nella città partenopea darà inizio all’edizione 2023, con la prima tappa. Dal lungomare Caraccciolo, nei pressi della Rotonda Diaz, sarà possibile assistere allo spettacolo strabiliante.

A Napoli arriva il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2023

Dopo ben 25 anni di assenza, Napoli è la prima tappa del campionato nazionale 2023. Tanti i piloti che si sfideranno cavalcando le onde del mare partenopeo, in uno scenario suggestivo, consentendo agli spettatori di ammirare la gara dal panorama mozzafiato.

Le gare partiranno sabato, 29 aprile, dalle ore 9:00 con prove libere e manche di gara previste dalle 11:40 alle 14:00 per poi riprendere alle 15:00. Nella giornata di domenica, 30 aprile, il campionato si svolgerà con le stesse modalità. Alla fine delle sessioni, poi, saranno premiati i vincitori.

Per l’occasione, ai fini del corretto svolgimento dell’evento, in tutte e tre le giornate è sospeso il percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con piazza della Repubblica alla confluenza con viale Anton Dohrn.

Napoli diventa sempre più punto di riferimento per le competizioni sportive: a breve sarà anche protagonista del Giro d’Italia, la competizione di alto prestigio che nelle scorse edizioni ha incoronato la città partenopea come tappa più bella del mondo.

In più, di recente, a distanza di anni, lo stadio napoletano è tornato ad accogliere la Nazionale italiana ed è proprio in ambito calcistico che la città è pronta a riscrivere la storia: il sogno scudetto, atteso da oltre 30 anni, appare sempre più vicino, pronto a portare Napoli sul tetto d’Italia.