Topolino omaggia il Napoli: la nuova copertina è azzurra con Amelia e il corvo Gennarino

Anche Topolino omaggia i successi del Calcio Napoli con una copertina interamente dedicata alla città partenopea, sempre meno distante dal sogno scudetto. Un’illustrazione disegnata appositamente dal maestro del mondo Disney Italiano, Giorgio Cavazzano, in occasione della sua partecipazione all’imminente edizione del Comicon che si terrà a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio 2023.

Topolino omaggia il Napoli: copertina dedicata al sogno scudetto

La copertina del numero 3518 del settimanale riprende Amelia, la maga che vive alle pendici del Vesuvio, che con un grande sorriso e i colori della squadra napoletana sullo sfondo, calcia il pallone. In alto, al suo fianco, c’è il corvo Gennarino, quasi come simbolo di scaramanzia.

“Come da tradizione, è in arrivo la tanto attesa edizione speciale di Topolino per Comicon Napoli 2023. Realizzata dal nostro magister Giorgio Cavazzano, la bellissima copertina Variant, è un omaggio esclusivo e limited dedicato alle forti emozioni calcistiche che la città sta attualmente vivendo grazie ai successi agonistici della propria squadra del cuore” – si legge sui social del Comicon.

Sarà possibile acquistare il fumetto, in anteprima assoluta, tra i padiglioni della Mostra nel corso dell’evento. Solo successivamente, poi, sarà possibile acquistarlo online. Cavazzano sarà uno degli ospiti dell’edizione 2023 del festival e protagonista dell’atteso incontro, in programma per l’1 maggio alle 11.30, con l’attore Lillo Petrolo.

Già in occasione della scorsa edizione dell’evento che si è tenuta nella città partenopea, Topolino aveva omaggiato la tradizione napoletana ancora con protagonisti Amelia e Gennarino, intenti a cucinare la pizza su una specie di “brace” a forma di Vesuvio.