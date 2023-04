Napoli, lutto all’università Suor Orsola per Federica: studentessa morta a 23 anni

Lutto all’università Suor Orsola Benincasa di Napoli per la scomparsa di Federica Rivoli, giovane studentessa morta a soli 23 anni. La tragica notizia è stata annunciata dall’ateneo con una nota diffusa sui social.

“Su indicazione del rettore Lucio D’Alessandro, la nostra università il 27 aprile alle ore 10:15, in coincidenza con l’avvio del Senato Accademico, sospenderà ogni attività didattica e di ricerca per un minuto in tutte le sedi dell’ateneo e sarà osservato un minuto di silenzio: è venuta a mancare una nostra collega, Federica Rivoli, rappresentante della commissione Paritetica in Psicologia, risorse umane, ergonomia cognitiva e neuroscienze cognitive. E’ nostro desiderio rivolgere un pensiero a Federica e ricordarla. La notizia ha lasciato tutti noi sgomenti“ – si legge sulla pagina Facebook del Suor Orsola.

Non sono state chiarite le cause del decesso della giovane che ha perso la vita a soli 23 anni, gettando nello sconforto l’intera comunità studentesca. In queste ultime ore, in tanti hanno voluto ricordarla sui social, mostrando vicinanza e affetto ai familiari.

“E’ una di quelle notizie che non si vorrebbero mai leggere. Federica Rivoli, studentessa del nostro ateneo e rappresentante degli studenti in commissione Paritetica in Psicologia, è venuta a mancare. Ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso e con alcuni pensieri di noi rappresentanti. Siamo vicini alla famiglia e a tutte le persone che conoscevano Federica. Continuerai a vivere sempre, dentro di noi“ – è il messaggio della rappresentanza degli studenti UNISOB.

“Qualcuno lassù aveva bisogno di te, in un mondo sicuramente migliore, e ti immagino guardarci e proteggerci da lassù con il tuo sorriso che non dovrà sparire mai dalle tue labbra. Sicuramente non vorrai vederci tristi ma affrontare la vita con la stessa forza” – scrive Mattia.

“Te ne sei andata così inaspettatamente che ancora non ci sembra vero. Sei stata per molti un punto di riferimento, in un modo o nell’altro eri entrata nelle nostre vite. Trovavi sempre la parola giusta per qualsiasi cosa, il tuo entusiasmo e il tuo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci. Eri così gentile, comprensiva e altruista” – è il messaggio di Alessia.