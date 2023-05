Gioia al Santobono: arriva Can Yaman e porta giochi, dolci e sorrisi ai bimbi malati

Il celebre attore e modello turco Can Yaman è giunto a Napoli e si è recato presso l’ospedale Santobono per far visita ai bambini malati. Un momento emozionante, immortalato con foto e video diffuse sui canali social del nosocomio, tra la gioia dei piccoli guerrieri e le loro famiglie.

Can Yaman al Santobono di Napoli: sorrisi e doni ai bambini malati

L’attore si è diretto presso il polo pediatrico partenopeo con un carico di giochi e dolci da regalare ai bambini ricoverati. Si è intrattenuto con i piccoli pazienti, scattando foto e consegnando loro giocattoli e cioccolato, tra la gioia e lo stupore generale.

“Un po’ di scatti della visita di Can Yaman ai nostri piccolini. Una carrellata di immagini colme di amore, sorrisi, condivisione, gioia, meraviglia. Tantissime emozioni e tutte bellissime. Grazie ancora Can per aver scelto di dedicare qualche ora ai nostri bambini, alle nostre mamme ed anche al nostro personale. Hai portato allegria e leggerezza a tutti noi” – si legge sulle pagine social del Santobono.

Una visita inaspettata che ha portato un po’ di luce tra i reparti di Neurochirurgia, Neuro-oncologia, Neurologia e Neuropsichiatria. “Ha portato giocattoli e cioccolato e si è intrattenuto a chiacchierare a lungo con mamme e bambini portando gioia e allegria tra le corsie dell’ospedale. Grazie Can Yaman per la sensibilità e la dolcezza donata ai nostri piccolini” – si legge nel commento al video che mostra i momenti più emozionanti della giornata.

Soltanto poche settimane fa era stato il rapper Clementino a varcare l’ingresso dell’ospedale per raggiungere una sua piccola fan: Lucia desiderava incontrare il suo idolo e lui non ha esitato un attimo a correre da lei per regalarle qualche ora di sorrisi e spensieratezza. Ancor prima erano stati alcuni calciatori della Nazionale a recarsi dai bambini prima di entrare in campo.