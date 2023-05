Compleanno importante per il Calcio Napoli. Oggi, 24 maggio 2023, il presidente Aurelio De Laurentiis compie 74 anni. Il regalo più grande gliel’ha fatto la squadra esattamente venti giorni fa, il 4 maggio 2023, quando alle 22,37 ha conquistato il terzo, storico Scudetto della propria storia.

Compleanno Aurelio De Laurentiis, tutti i trofei vinti sotto la sua gestione

Il tricolore conquistato a Udine è stato il primo dell’era quasi ventennale di ADL, che il 6 settembre 2004 raccolse le ceneri della vecchia società fallita e divenne presidente della Napoli Soccer, iniziando una cavalcata inarrestabile che l’ha portato a raggiungere prima la massima divisione, poi a vincere ben 5 trofei e a qualificarsi in maniera sistematica alle competizioni europee.

Quella conquistata grazie al trionfo in campionato sarà infatti la quattordicesima qualificazione consecutiva ad una coppa continentale: il Napoli è l’unica squadra in Italia ad aver raggiunto tale obiettivo.

Il primo trofeo conquistato dal club di De Laurentiis arrivò il 20 maggio 2012, dopo 8 anni di gestione. Ad alzare al cielo la Coppa Italia contro la Juventus fu Paolo Cannavaro in una storica serata romana. Quello fu il primo grande Napoli dell’era moderna, capace di schierare talenti del calibro di Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani.

La seconda coppa nazionale giunse due anni dopo, nella triste notte del 3 maggio 2014, ricordata per il ferimento che poi si rivelò mortale di Ciro Esposito.

Il 22 dicembre dello stesso anno, una doppietta di Gonzalo Higuain e la memorabile parata di Rafael ai calci di rigore, consegnarono la Supercoppa Italiana, secondo trofeo dell’anno sotto la gestione di Rafa Benitez.

La stagione 2017-2018 fu quella in cui il ‘suo’ Napoli è andato più vicino a vincere il tricolore: i famosi 91 punti conquistati con Maurizio Sarri in panchina, record storico del club, non bastarono però a riportare lo Scudetto al Sud. Colpa di un indecente arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus, che vanificò le speranze di gloria di una squadra che ha cambiato la concezione del gioco in Italia.

Nell’anno ricordato per la pandemia da Covid-19, il 2020, il Napoli di Gennaro Gattuso riuscì a conquistare la terza Coppa Italia in 8 anni, grazie ad una perfetta sequenza di calci di rigore contro i rivali di sempre della Juventus.

Il 4 maggio 2023 alle ore 22,37, sotto il cielo di Udine, è arrivato finalmente il trionfo più atteso: lo Scudetto. Erano 33 anni, dal 29 aprile 1990, che gli azzurri non conquistavano il tricolore. In quell’occasione ci pensò Diego Armando Maradona.

Gli auguri social della SSC Napoli al presidente Aurelio De Laurentiis