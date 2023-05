Barista spara al pizzaiolo ma l’arma si inceppa: la vittima è il cugino di Annalisa Durante

E’ Antonio Durante il pizzaiolo aggredito lo scorso martedì da un barista a Forcella (Napoli) che avrebbe tentato di ucciderlo puntandogli una pistola contro: l’uomo, che per fortuna è rimasto illeso, è il cugino di Annalisa Durante, la ragazza morta per mano della camorra nel 2004. A renderlo noto è l’Ansa.

Lite tra pizzaiolo e barista a Napoli: la vittima è il cugino di Annalisa Durante

Stando a quanto si apprende la lite sarebbe sfociata per motivi legati alle loro attività: il barista avrebbe accusato Durante di rubargli i clienti finendo per puntargli contro una pistola che aveva nel suo negozio e arrivando a premere anche il grilletto. Per fortuna pare che l’arma si sia inceppata al punto da non estrarre il proiettile.

Sul posto, Forcella, si sarebbe comunque scatenato il caos, tra urla e fuggi fuggi generale. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, avviando una perquisizione all’interno del bar, avrebbero rinvenuto un proiettile inesploso, una bomboletta di olio per lubrificare le armi, uno strumento per pulire e un hard disk.

Il barista è stato individuato e fermato. Poco dopo è stato convalidato l’arresto dell’uomo accusato di tentato omicidio aggravato da futili motivi, attualmente agli arresti domiciliari. Dal suo canto, l’indagato ha fornito la sua versione che sembra non combaciare con quella ricostruita dagli inquirenti.

L’accusato avrebbe, infatti, raccontato di essere stato aggredito da Durante all’interno del suo bar e di aver estratto una pistola a giocattolo semplicemente per scacciarlo. Si sarebbe poi allontanato gettando la finta arma in un cassonetto per poi tornare indietro dopo aver visto, tramite le telecamere di videosorveglianza del negozio, la Polizia nel suo bar. Un racconto che, tuttavia, non ha convinto il giudice ma che sarà ulteriormente esaminato per delineare in maniera chiara e univoca la dinamica della vicenda.