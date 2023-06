Festa di Sant’Antonio a Napoli: processione, danze popolari e pane benedetto gratis

Martedì 13 giugno Napoli celebra Sant’Antonio con una grande festa: oltre alle tradizionali celebrazioni che si svolgeranno dentro e intorno all’antica Basilica francescana di San Lorenzo Maggiore, anche nella chiesa neogotica di Santa Maria Stella Maris San Biagio ai Caciolii, in piazzetta del Grande Archivio, si susseguiranno momenti religiosi, come la distribuzione del pane benedetto, danze popolari e la solenne processione.

A Napoli la festa di Sant’Antonio: pane benedetto, danze e processione

L’intera giornata di domani sarà dedicata al Santo compatrono di Napoli che, per un breve periodo nel 1799, a seguito della riconquista e liberazione della Capital dagli occupanti francesi, avvenuta proprio nel giorno di Sant’Antonio, soppiantò addirittura San Gennaro come Patrono principale.

Ancora oggi, la devozione al Santo è molto sentita in città e raggiunge la sua massima espressione con la tradizionale processione, in partenza dalle ore 19 in piazza San Gaetano, intorno a via Tribunali, con una sosta di preghiera nell’ospedale Vecchio Policlinico.

Nel giorno di Sant’Antonio l’Associazione I Sedili di Napoli-Onlus, che ha in affido la chiesa di Santa Maria Stella Maris ed è in procinto di avviarne i lavori di ricostruzione, renderà omaggio al Santo esponendo alla devozione dei fedeli, all’interno della navata, un’antica statua di pregevole fattura raffigurante Sant’Antonio. Sarà possibile ammirarla dalle 10 alle 18:30, grazie alla gentile concessione dei frati domenicani del Convento di San Domenico Maggiore.

Alle ore 10:30 seguirà la benedizione del pane di Sant’Antonio, con la celebrazione del parroco della Basilica di San Lorenzo Maggiore, Domenico Sportiello, che poi verrà offerto gratuitamente ai partecipanti. La cerimonia sarà arricchita da brani di musica sacra e classica in sottofondo.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare anche la mostra fotografica sull’identità partenopea intitolata Alli tridece de giugno. Infine, in piazzetta, dalle 17 alle 18:30, danze e musiche popolari, con Le Tammorre di Salvatore Iasevoli, precederanno la grande processione che si snoderà da San Lorenzo Maggiore.

La manifestazione che è senza scopo di lucro ed a partecipazione totalmente gratuita, è organizzata dalla Associazione I Sedili di Napoli Onlus; dalla Locanda Seggio del Popolo e dall’Associazione Botteghe di San Gregorio Armeno.