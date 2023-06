Napoli Pizza Village, 10 giorni di cibo e concerti: menù completo a 15 euro. Il programma

Dal 16 al 25 giugno la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà il Pizza Village 2023, uno dei più grandi eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza arricchito da menù dedicati a prezzi accessibili e un programma ricco di ospiti e cantanti.

Napoli Pizza Village 2023: menù, prezzi, programma ospiti e cantanti

Per la prima volta quest’anno la grande kermesse dedicata alla pizza napoletana si sposta dal lungomare al noto complesso fieristico. Tutte le sere, dalle 18:00 alle 1:00, i visitatori potranno assaggiare e degustare una varietà di deliziose pizze preparate dai migliori pizzaioli.

Per l’intera durata dell’evento è possibile usufruire di due diverse tipologie di biglietti che consentono l’ingresso al villaggio e la degustazione di uno specifico menù. Nello specifico, il visitatore potrà scegliere tra: Ticket Consumazione, dal costo di 10 euro, che comprende una bibita a scelta (tra Coca Cola, acqua e birra), un dolce o gelato e, infine, un caffè; Ticket Menù, dal costo di 15 euro, che comprende pizza a scelta (tra Margherita, Marinara e Specialità), bibita a scelta (tra Coca Cola, birra e acqua), dolce o gelato, caffè.

I biglietti sono acquistabili online, direttamente dal sito ufficiale Pizza Village, dove l’utente avrà la possibilità di scegliere il ticket di propria preferenza. Per i bambini da 0 a 12 anni accompagnati da un adulto, invece, l’ingresso è gratuito.

Napoli Pizza Village 2023: il programma completo di ospiti e cantanti

16 GIUGNO

Gigi D’Alessio – Alfa – Rosario Miraggio – Tommaso Primo – Pepp Oh;

17 GIUGNO

Angelina Mango – Wax – Tullio De Piscopo – Hall Quarter – Peppe Socsks;

18 GIUGNO

The Kolors – Daniele Decibel Bellini – Daniele Sepe – Emiliana Cantone – Jovine- Rico Fimiano – Andrea Tartaglia – Veronica Simioli;

19 GIUGNO

Mr. Rain – San Giovanni – Mv Killa – Peppe Iodice – Blu Staff – Blair – Queen of Bulsara – Michele Selillo;

20 GIUGNO

Sophie and the Giants – Claude – Gigi Finizio – Mixed By Erry – Mr. Hyde – Neves;

21 GIUGNO

Aiello – LDA – Aka7even – Gianluca Capozzi – Lele Blade – Enzo Dong – Federico Di Napoli – The Big Napoli Enzo De Domenico;

22 GIUGNO

Boro Boro – The Big Napoli Natale Galletta – Mavi – Geelo – Moderup – Gaiè – Caterina Balivo;

23 GIUGNO

Orietta Berti – Fabio Rovazzi – Andrea Sannino – Yung Snapp – Plug – Voga – J Lord – The Big Napoli Giardino dei semplici – Ernesto Dolvi Sax Show;

24 GIUGNO

Francesco Gabbani – Leo Gassman – Gabriele Esposito – Extrapolo – Renato Biancardi – Compagnia Soleluna – Rock Folk Show – Vesuviano – Stre;

25 GIUGNO

LP – Clementino – Franco Ricciardi – Coco – Roberto Colella per Federico Salvatore – Samurai Jay – The Big Napoli Mauro Nardi – Vale Lambo – Roberto Lama.