Fischi al Teatro di San Carlo di Napoli durante il messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Ieri pomeriggio è andata in scena la replica dello spettacolo Anna Bolena di Gaetano Donizetti e, prima della rappresentazione vera e propria, la speaker del Massimo Napoletano ha letto il messaggio per l’ex Presidente del Consiglio.

Fischi per Silvio Berlusconi al Teatro San Carlo di Napoli

“In questa giornata di lutto nazionale esprimiamo il nostro cordoglio ricordando il dottor Silvio Berlusconi, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana”.

La lettura del messaggio – si apprende da Ansa – è stata coperta subito dalle reazioni della sala. Fischi e “buuu” con i quali il pubblico ha dimostrato quanto Silvio Berlusconi sia stato un personaggio divisivo, a dispetto della scelta del Governo di proclamare il lutto nazionale.

Lutto nazionale per Berlusconi: non fu proclamato per Falcone e Borsellino

Le polemiche in merito a questa decisione sono state infatti moltissime nel dibattito pubblico: se i funerali di Stato erano dovuti, il lutto nazionale è una scelta sì discrezionale, ma che dovrebbe essere fondata su un sentire comune e generalizzato, che accomuna tutti i cittadini italiani. Il lutto nazionale per Silvio Berlusconi è un unicum: non era mai stato concesso per un ex Premier che non fosse stato anche Presidente della Repubblica, così come non era stato indetto per la morte tragica e violenta di personalità come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Carlo Alberto Dalla Chiesa.

È la prima volta che lo vediamo per un pregiudicato, condannato in via definitiva per frode fiscale, per una persona travolta da scandali sessuali, figuracce nazionali ed internazionali, che ha evitato eventuali altre condanne solo dopo l’entrata in vigore di leggi ad personam, che ha usato il potere che lo Stato gli ha attribuito non per servire i cittadini, ma per servire se stesso.