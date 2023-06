FOTO/ Vergogna a Mergellina: il posto più bello del mondo invaso dalla spazzatura della movida

Mergellina invasa dai rifiuti. Uno dei luoghi più straordinari al mondo, sicuramente il più bello e suggestivo di Napoli, ridotto ad una discarica a cielo aperto grazie alla movida incontrollata e ai giovani che lasciano sporcizia per strada. Tra inciviltà, mancanza di cestini, svuotamento a rilento dei pochi che ci sono, il risultato è una cartolina sudicia a disposizione dei turisti ma soprattutto dei napoletani stessi che vivono questa città tutti i giorni.

Mergellina invasa dai rifiuti della movida del sabato e della domenica

La denuncia arriva dal Presidente del Porto Turistico di Napoli, Michele Pugliese, che ha inviato diversi scatti al deputato Borrelli. “Di notte una discoteca a cielo aperto, una baraonda di auto, moto e brindisi ed aperitivi senza freni con presenza sempre maggiore di criminali, camorristi e parcheggiatori abusivi. Di giorno una vera e propria cloaca con i cumuli di rifiuti che invadono strada e marciapiedi – così Pugliese, che continua – Anche stamattina l’area è impraticabile per la presenza inaccettabile di rifiuti”.

Mergellina fuori controllo tra inciviltà e illegalità

La questione Mergellina è molto attuale e richiederebbe, effettivamente, un’azione forte da parte delle Autorità. Soltanto tre mesi fa moriva Francesco Pio Maimone, ucciso per una scarpa sporca da un suo coetaneo, figlio di un camorrista che usciva di sera con la pistola e non si è fatto problemi ad usarla per dimostrare di saperlo fare all’occorrenza. Un ragazzo cresciuto in un ambiente dove queste sono “cose che possono succedere”. Nonostante quella tragedia, nonostante sia emersa alla luce del sole una situazione critica, la presenza delle forze dell’ordine è ancora troppo esigua e lo Stato non si vede neppure nelle piccole cose, come la semplice e basica pulizia della strada.