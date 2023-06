Grande festa a Napoli, nonna Giuseppa compie 112 anni: ha 5 figli e oltre 20 nipoti

Grande festa al Rione Sanità di Napoli dove si celebra un compleanno speciale: quello della signora Giuseppa Salerno che compie ben 112 anni. Un traguardo speciale che la colloca tra le cittadine in assoluto più longeve della città partenopea.

Festa al Rione Sanità di Napoli: nonna Giuseppa compie 112 anni

Nata nel lontano 1911, la signora Giuseppa ha spento le sue 112 candeline, circondata dall’affetto dei suoi familiari e degli abitanti del rione. Per l’occasione, anche quest’anno, il pasticciere Ciro Poppella ha voluto dedicare un dolce omaggio alla festeggiata.

Il “re” del fiocco di neve ha realizzato per Giuseppa una torta a forma di numero 112, proprio come gli anni appena compiuti, utilizzando i colori del bianco e del rosa. Un modo per celebrare l’eccezionale traguardo raggiunto dalla nonnina ultracentenaria adottata dal quartiere in cui nacque Totò e nel quale è amatissima.

Non solo Poppella: due anni fa, in occasione dei suoi 110 anni, anche l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris si era presentato presso l’abitazione della donna per farle personalmente gli auguri. La simpatica nonna napoletana ha 5 figli, 24 nipoti, 44 pronipoti, 5 trisnipoti e ha vissuto una vita piena di eventi importanti. Ancora oggi, nonostante la sua età, accoglie ogni nuovo giorno con forza e vitalità.

Soltanto pochi mesi fa un’altra donna napoletana ha compiuto 100 anni: si tratta di Consiglia Amazio, la cittadina di Torre del Greco, nata a Pozzuoli, che è stata ricevuta dall’ex sindaco Giovanni Palomba che ha voluto consegnarle personalmente una targa.

Nello stesso periodo anche Antonio Bencivenga, di Portici, celebrava il traguardo del 100esimo compleanno. Anche in questo caso il primo cittadino, Enzo Cuomo, ha voluto brindare personalmente con l’anziano centenario dopo essersi recato a casa sua.

Del resto, stando alle ultime indagini, è proprio una località campana ad accogliere il maggior numero di centenari in Italia e in Europa: si tratta del Cilento, la meravigliosa zona costiera e patria della Dieta Mediterranea che racchiude uno dei segreti della longevità.