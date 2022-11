Cilento, la zona con più centenari d’Europa: il segreto della loro longevità

Il Cilento è la zona con più centenari in Italia e in Europa. All’Archivio di Stato di Napoli sarà spiegato il segreto della loro longevità, un’occasione soprattutto per celebrare la Dieta Mediterranea e loro stile di vita di un territorio che ha saputo conservare valori e tradizioni mentre gran parte del resto del mondo si è messo a correre incalzato dal progresso che spesso ha perso di vista la centralità dell’essere umano.

Il Cilento è la zona con centenari in Europa: qual è il segreto della longevità

In Cilento si contano 30 centenari ogni centomila abitanti, più del doppio che nel resto d’Italia e d’Europa. Quest’area geografica potrebbe, quindi, essere candidata a entrare nella lista delle “blue zone” – come l’Ogliastra in Sardegna o l’isola di Icaria in Grecia – dove si vive più a lungo rispetto alla media.

Stile di vita e Dieta Mediterranea

Mercoledì 16 novembre verrà presentato il volume “A lezione dai longevi. Una ricerca sugli anziani del Cilento”, di Patrizia Del Verme. Non un semplice libro, ma uno sguardo alla cultura di un intero territorio, con i propri valori e tradizioni. La ricerca oggetto di questo manuale, in particolare, ha indagato le ragioni che possono spiegare la presenza in Cilento di una così alta percentuale di longevi.

Grande attenzione è stata data proprio allo stile di vita e alla Dieta Mediterranea, espressione coniata da Ancel Keys e intesa nell’accezione più ampia di “modello di vita”, in cui rientra anche il cibo, ma che non si esaurisce nel suo consumo. Con una visione olistica dell’uomo e un’attenzione particolare all’impatto che le componenti psichiche e sociali esercitano sul suo stato di salute e sul suo benessere, l’autrice fornisce una nitida fotografia dei longevi del Cilento: l’ambiente in cui vivono, il modo di alimentarsi, di dormire, di comportarsi, di pensare, di emozionarsi e di relazionarsi con gli altri, ma anche gli scopi di vita, l’atteggiamento verso il cibo, il tempo e l’esistenza.