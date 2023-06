Totò patrimonio dell’umanità: il genio napoletano sarà candidato all’UNESCO

Totò sarà candidato come Grande Maschera al patrimonio culturale immateriale dell’Unesco: è la proposta avviata dall’associazione Amici di Totò…a prescindere! che oggi presso la Reggia di Carditello presenterà la candidatura dando il via alla raccolta firme. Un omaggio al principe della risata napoletano e a tutti coloro che continuano a riconoscere l’unicità della sua arte.

Totò patrimonio dell’Unesco: via alla candidatura e raccolta firme

Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’associazione con la collaborazione con il Commendatore della Repubblica dott. Domenico Cannone, del dott. Salvatore Spaziale, dell’esperto informatico Antonio Broi, dell’artista Pietro Barrasso e del poeta e scrittore Roberto Lasco.

Dopo l’arte del pizzaiuolo napoletano, la candidatura della maschera di Pulcinella e del culto di San Gennaro, ancora in corso, un’altra eccellenza di Napoli, orgoglio per l’intera nazione, inizia l’iter per rientrare tra i beni immateriali del patrimonio mondiale.

“La grande maschera, l’artista poliedrico, il poeta meraviglioso in particolare per la sua ultima poesia, A’ livella” – viene definito nella presentazione diffusa sui social dai promotori. Il talento che ha portato in alto il nome della città partenopea nel mondo ma anche l’uomo ricco di valori e principi morali.

Insieme alla presentazione della candidatura, prenderà il via la raccolta firme a sostegno dell’iniziativa. Il principe Antonio de Curtis sarà indicato nella sua dimensione di maschera per rendere ancor più immortale il suo inimitabile modo di recitare, la sua capacità di imprimere sul proprio volto tutta la comicità connotata al tempo stesso, da significati profondi.

L’obiettivo della proposta è anche quello di rendere omaggio ad una figura dall’elevato valore culturale e sociale, riconosciuta non solo a Napoli e in Campania ma che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni.

Del resto il patrimonio culturale si compone non solo di oggetti eccezionali e paesaggi mozzafiato ma anche di tradizioni, espressioni, pratiche sociali che, passando di generazione in generazione, hanno segnato la storia del nostro Paese.