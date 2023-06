Terrazze Pietrarsa: a Napoli aperitivi e serate musicali sulle spettacolari terrazze vista mare

A Napoli un nuovo un progetto che unisce tradizione e innovazione in una spettacolare veduta sul mare del Golfo di Napoli e, soprattutto, con la palpabile presenza della Storia. Tutto questo al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si trovano le Terrazze Pietrarsa, luogo da vivere intensamente per la sua bellezza e le sue atmosfere. Specialmente quando al tramonto si potranno sorseggiare drink esclusivi e gustare aperitivi, oppure assaporare una tradizionale pizza napoletana. Una opportunità per trascorrere piacevolmente il tempo in un sito esclusivo e riservato, accarezzati dalla fresca brezza marina durante le serate estive che saranno allietate da buona musica in sottofondo grazie a un articolato programma in calendario.

Terrazze Pietrarsa: aperitivi e Pizza Napoletana affacciati sul mare

Le Terrazze Pietrarsa, affacciate sul mare, sorgono nel luogo dove furono costruite le locomotive che viaggiarono sulla prima linea su ferro della penisola italiana, la Ferrovia Napoli-Portici, voluta da re Ferdinando II di Borbone. Il sito è oggi non solo uno dei musei ferroviari più importanti d’Europa, ma uno spazio da vivere e amare a 360 gradi con i suoi capannoni che ospitano antiche locomotive e con gli ampi viali impreziositi da giardini rigogliosi, lungo i quali si possono vivere momenti piacevoli in compagnia della famiglia, degli amici e di un panorama tra i più incantevoli al mondo. È così che Pietrarsa va oltre la funzione tipica dei musei, aprendosi e diventando fruibile anche in modalità che lo rendono punto di incontro e socializzazione.

La possibilità di ammirare la collezione di locomotive

Il Vesuvio ed il mare costituiscono la cornice delle Terrazze Pietrarsa. Gli avventori non solo hanno la possibilità di provare ottimi drink e gustare la pizza di Ciro Coccia, esponente di una famiglia di pizzaioli per generazioni, ma possono vivere l’incredibile esperienza di ammirare la collezione di locomotive d’epoca nei padiglioni dell’Opificio Borbonico sorto nel 1840.

Terrazze Pietrarsa è aperto quattro giorni a settimana: il giovedì e la domenica dalle ore 18.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle 23.00. Il venerdì ed il sabato è invece aperta dalle 18.00 all’una di notte, con ultimo ingresso a mezzanotte. In entrambi i casi la pizzeria apre alle ore 19.30 e resta disponibile fino alla chiusura.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Terrazze Pietrarsa

Dove: Aree esterne del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Indirizzo: Via Pietrarsa, snc, 80146 Napoli

Quando: giovedì e domenica dalle 18 alle 24, venerdì e sabato dalle 18 all’una

Info e prenotazioni: +39 335 642 2368