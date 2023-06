Apre il Pronto Soccorso al Nuovo Policlinico di Napoli: sarà realizzato in 6 mesi

Il pronto soccorso di orto-traumatologia al Nuovo Policlinico di Napoli. Entro sei mesi i lavori di ristrutturazione del Padiglione 12 dovrebbero essere portati a termine, un’area che sarà destinata all’approdo delle ambulanze: tutti i pazienti interessati da infortuni di tipo orto-traumatologico verranno dirottati proprio al Nuovo Policlinico e dal 118 giungeranno direttamente al triage. Il dodicesimo Padiglione è quello che ospita il reparto di Ortopedia.

La struttura, che tradizionalmente ha dato maggiore rilevanza all’aspetto didattico essendo diretta emanazione dell’Università Federico II, adesso si apre anche alla gestione delle emergenze e si apre contestualmente e di fatto alla cittadinanza. Una svolta pratica che potrebbe, come effetto, anche la formazione di medici fin da subito allenati e abili nella gestione delle gravi urgenze.

Il pronto soccorso orto-traumatologico del Policlinico Federico II di Napoli si aggiunge a quello ostetrico e ginecologico, già attivo da anni. La soluzione viene incontro non solo alle richieste della città, ma soprattutto del personale docente e degli specializzandi in altre discipline. Il passo successivo potrebbe essere quello di giungere per tappe ad un pronto soccorso unico e generalista, che vada magari ad arricchire l’offerta medica di emergenza che già esiste in città, e non a sostituirsi.