Sorpresa all’ippodromo di Agnano: presente Nikola Jokic, la star assoluta dell’NBA

Sorpresa ieri sera all’ippodromo di Agnano. Dopo aver vinto l’ultimo campionato NBA e aver dominato la scena nelle ultime due stagioni vincendo l’MVP (Most Valuable Player) , la star serba Nikola Jokic era all’ippodromo per seguire una delle sue più grandi passioni, ovvero le corse dei cavalli. Il cestista infatti gestisce una scuderia, la “Dream Catcher”, che ha mandato in pista Emily Pan.

Serata sfortunata per Nikola Jokic all’ippodromo di Agnano

Non sono bastati i favori dei pronostici per la cavalla di Jokic, infatti Emily Pan e il suo fantino Alessandro Gocciadoro hanno deluso le aspettative dato che nella categoria “femmine indigene di 3 anni” si è posizionata al settimo posto, non mantenendo fede alle aspettative che c’erano prima della corsa. Serata amara dunque per il serbo che in un 2023 ricco di successi trova la prima sconfitta dopo una lunga serie di successi per l’Europa.

Chi è Nikola Jokic

Nicola Jokic è il simbolo di Denver e dei Denver Nuggets, franchigia che quest’anno ha vinto il titolo NBA battendo in finale la sorpresa Miami Heat capitanata da Jimmy Butler. Prima di Miami, i Nuggets sono riusciti ad eliminare anche i Lakers di Lebron James e Anthony Davis con un sonoro 4-1 nella serie. Il serbo approda in NBA nel 2014 come il tipico giocatore lungo, buono per fare il centro, un po’ goffo nei movimenti. I dubbi su di lui erano tanti. Dopo nove anni Nikola si può considerare il “lungo” più forte al mondo e anche il più temuto dagli avversari, insuperabile in difesa e tosto in attacco, sia nel pitturato che dall’arco, rendendolo difficilmente stoppabile quando ha la palla in attacco.

Gli manca solo il successo con la Nazionale, unico neo della splendida carriera del serbo. Tra le varie delusioni c’è sicuramente l’ultimo Europeo dove i serbi, arrivati tra le squadre favorite, sono usciti ai quarti contro l’Italia dopo una sfida punto a punto chiusa da un super Marcu Spissu (in attacco) e Nicolò Melli (in difesa proprio su Jokic).