Lever alla Napoli Basket: “Non vedo l’ora di vivere il calore dei tifosi”

La Napoli Basket si muove in sede di mercato e ufficializza il primo colpo della stagione 2023/2024, Alessandro Lever. L’ala/centro nativo di Bolzano, dopo due anni nella Pallacanestro Trieste, ha deciso di sposare il progetto partenopeo ed ha lasciato anche le prime dichiarazioni da cestista degli azzurri sulla squadra e sulla città di Napoli.

Le parole di Alessandro Lever, primo acquisto della Napoli Basket

Il nativo di Bolzano alla stampa locale si è espresso così: “Sono entusiasta ed emozionato di iniziare questa nuova avventura. Il calore dei tifosi di Napoli è ben conosciuto e non vedo l’ora di poterlo vivere in prima persona. Mi impegnerò al massimo e darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Ringrazio tutta la società, il ds Pedro Llompart e Coach Milicic per la fiducia riposta in me”.

Lever in azione a Trieste

La scheda di Lever

Nato nel 1998, Alessandro Lever cresce tra le giovanili del Bolzano e della Reggiana. nel 2021 dopo aver esordito con la squadra emiliana in Serie A, prova l’esperienza negli USA nel Grand Canyon University, entrando nel quintetto ideale della Western Athletic Conference a fine stagione. Chiusa l’esperienza americana con una quasi doppia doppia di media e una discreta qualità col tiro da 3 (38% in stagione) ritorna in Italia. Ad attenderlo la Pallacanestro Trento in cui segna una media di 6.7 punti con 2.7 rimbalzi.

Le parole di LLompart

Il responsabile dell’area tecnica della Gevi ha commentato così l’arrivo di Lever. Ecco le sue parole: “Con la firma di Alessandro Lever si apre il nostro mercato. È un giocatore ancora giovane, ma con buona esperienza ed un margine di crescita importante. Le caratteristiche di Lever rivestono lo stile di gioco che vuole coach Igor Milicic. Possiede un buon tiro e può giocare anche alcuni minuti da centro. Sono molto contento di avere con noi Alessandro, sarà un giocatore importante per la squadra che stiamo costruendo e sono certo che farà molto bene a Napoli”.