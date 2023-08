La Ocean Viking sbarcherà oggi nel porto di Napoli con alcune centinaia di migranti. La nave dell’organizzazione umanitaria Sos Mediterranée sarà accolta nella città partenopea, e non più a Genova, per decisione del Ministero dell’Interno: è necessario abbreviare i tempi a causa della tempesta che si abbatterà sul mar Tirreno nelle prossime ore.

La Ocean Viking sbarcherà a Napoli con i migranti

La nave Ocean Viking originariamente aveva soccorso in mare 439 migranti, ma una parte di questa è stata già fatta scendere a Vibo Valentia, in Calabria, ieri mattina. Il viaggio proseguirà fino a Napoli dove verranno fatti scendere, tra gli altri, 143 minorenni, sei uomini disabili e 4 donne incinte.

L’assessore Trapanese: “Siamo al collasso”

Luca Trapanese, assessore del Comune di Napoli con delega al Welfare, si oppone allo sbarco poiché non ci sarebbero più posti in città dove accoglierli. “Sono avvilito. Non sappiamo letteralmente più come fare, le nostre comunità di accoglienza sono al collasso. Sappiamo che sulla Ocean Viking la situazione è allarmante. Ci sono 28 donne, quattro delle quali incinte, sei uomini disabili e 143 minori”.

“Non sappiamo quanti migranti si sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori sono accompagnati. Avremo più tardi una riunione per gli ulteriori aggiornamenti. Ma personalmente sono avvilito, non sappiamo piu come fare, siamo a oltre 238 minori non accompagnati che abbiamo accolto da gennaio e le nostre comunità sono collassate”.