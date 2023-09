Funerali di Napolitano: Manfredi fa installare un maxi schermo al Maschio Angioino

Un maxi schermo al Maschio Angioino per seguire i funerali di Giorgio Napolitano. Il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l’installazione all’interno della Sala dei Baroni, dove i cittadini potranno accedere gratuitamente fino ad esaurimento posti.

Maxi schermo al Maschio Angioino per i funerali di Giorgio Napolitano

Per consentire la massima partecipazione della città ai funerali del Presidente emerito Giorgio Napolitano previsti per domani, martedì 26 settembre, alle ore 11.30 alla Camera dei Deputati, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento di un maxischermo nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino su cui – con il supporto organizzativo degli uffici dell’Area Cultura del Comune di Napoli – verranno diffuse le immagini delle esequie trasmesse dalla RAI. L’ingresso, libero fino ad esaurimenti dei posti, è consentito dalle ore 11.

Il lutto nazionale

Per il giorno del funerale di Giorgio Napoletano è stato proclamato il lutto nazionale. Si tratta di una decisione discrezionale del Governo che ha voluto così omaggiare l’ex presidente della Repubblica, come fatto con Silvio Berlusconi. Sono invece dovuti i funerali di Stato, che spettano sempre al Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.