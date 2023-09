Napoli, seduta di allenamento mattutina. Arriva il responso medico per Juan Jesus

Dopo la gara di Bologna, la Società Sportiva Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma mercoledì allo Stadio Maradona nel turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024.

LEGGI ANCHE – Bologna-Napoli 0-0, le pagelle degli azzurri. Fa tutto Osimhen: palo, rigore e ‘vaffa’

Società Sportiva Calcio Napoli, allenamento mattutino al Konami Training Center di Castel Volturno. I risultati degli esami strumentali di Juan Jesus

Allenamento SSC Napoli. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto possesso palla, partitina a campo ridotto e chiusura di seduta con esercitazione tattica. Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Amir Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Pierluigi Gollini.

Serie A Tim 2023/2024, sesta giornata: il programma completo, le probabili formazioni

6ª GIORNATA (26-27-28 SETTEMBRE 2023)

Football Club Juventus-Unione Sportiva Lecce, martedì 26 settembre ore 20:45

Cagliari Calcio-Associazione Calcio Milan, mercoledì 27 settembre ore 18:30

Empoli Football Club-Unione Sportiva Salernitana 1919, mercoledì 27 settembre ore 18:30

Hellas Verona Football Club-Atalanta Bergamasca Calcio, mercoledì 27 settembre ore 18:30

Football Club Internazionale Milano Inter-Unione Sportiva Sassuolo Calcio, mercoledì 27 settembre ore 20:45

Società Sportiva Lazio-Torino Football Club, mercoledì 27 settembre ore 20:45

Società Sportiva Calcio Napoli-Udinese Calcio, mercoledì 27 settembre ore 20:45

Frosinone Calcio-Associazione Calcio Firenze Fiorentina, giovedì 28 settembre ore 18:30

Associazione Calcio Monza-Bologna Football Club 1909, giovedì 28 settembre ore 18:30

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Sportiva Roma, giovedì 28 settembre ore 20:45

Serie A Tim 2023/2024, sesta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

6ª GIORNATA (26-27-28 SETTEMBRE 2023)

Football Club Juventus-Unione Sportiva Lecce, martedì 26 settembre ore 20:45 [DAZN]

Cagliari Calcio-Associazione Calcio Milan, mercoledì 27 settembre ore 18:30 [DAZN/Sky]

Empoli Football Club-Unione Sportiva Salernitana 1919, mercoledì 27 settembre ore 18:30 [DAZN]

Hellas Verona Football Club-Atalanta Bergamasca Calcio, mercoledì 27 settembre ore 18:30 [DAZN]

Football Club Internazionale Milano Inter-Unione Sportiva Sassuolo Calcio, mercoledì 27 settembre ore 20:45 [DAZN]

Società Sportiva Lazio-Torino Football Club, mercoledì 27 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Società Sportiva Calcio Napoli-Udinese Calcio, mercoledì 27 settembre ore 20:45 [DAZN]

Frosinone Calcio-Bologna Football Club 1909, giovedì 28 settembre ore 18:30 [DAZN/Sky]

Associazione Calcio Monza-Bologna Football Club 1909, giovedì 28 settembre ore 18:30 [DAZN]

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Sportiva Roma, giovedì 28 settembre ore 20:45 [DAZN]

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 15 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 12 (Champions League)

3. Unione Sportiva Lecce 11 (Champions League)

4. Football Club Juventus 10 (Champions League)

5. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 10 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 9 (Conference League)

7. Società Sportiva Calcio Napoli 8

8. Frosinone Calcio 8

9. Torino Football Club 8

10. Hellas Verona Football Club 7

11. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 6

12. Bologna Football Club 1909 6

13. Associazione Calcio Monza 5

14. Associazione Sportiva Roma 5

15. Genoa Cricket and Football Club 4

16. Società Sportiva Lazio 4

17. Udinese Calcio 3

18. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

19. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)