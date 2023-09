I fratelli Frattasio querelano Amazon: in vendita magliette “pezzotte” con il logo Mixed by Erry

I fratelli Frattasio hanno querelato Amazon poiché sulla piattaforma sarebbero in vendita delle magliette pezzotte di Mixed by Erry. Il pirata che, alla fine, è stato piratato dal colosso mondiale del commercio elettronico: una notizia che a primo impatto può sembrare assurda, ma che è vera ed autentica.

Magliette pezzotte Mixed by Erry in vendita su Amazon

Enrico, Giuseppe e Angelo Frattasio hanno querelato Amazon per la presenza, sulla piattaforma, di alcune t-shirt recanti il logo di Mixed by Erry, un marchio registrato dai tre fratelli. L’articolo, che adesso è sparito dal catalogo, veniva prodotto da un venditore dal nome Mixed By Erri, ossia la i al posto della y finale. Le magliette avevano però il logo scritto in maniera corretta. Apparentemente, un modo sufficientemente in grado di trarre in inganno gli utenti che potrebbero essere stati convinti di acquistare un articolo originale.

Amazon non è perciò il produttore delle magliette, ma il tramite attraverso cui il contraffattore vende i prodotti contraffatti. Si tratta di una evidente falla nei controlli, che i fratelli però giudicano grave proprio perché si tratta di un colosso con oltre un milione e 600mila dipendenti. Una struttura che secondo essi dovrebbe essere in grado di rilevare fattispecie del genere.

I fratelli Frattasio: “Vediamo se la legge è uguale per tutti”

I fratelli Frattasio ne hanno fatto una questione di principio: così come loro, in passato, hanno pagato e anche duramente per violato i diritti delle case discografiche, adesso vogliono che il loro marchio registrato non sia utilizzato senza autorizzazione attraverso un colosso come Amazon: “Vediamo se la legge è uguale per tutti”, scrive Giuseppe su Facebook. Poi aggiungono: se avessero visto le magliette in vendita sulle bancarelle di Forcella avrebbero fatto finta di nulla.