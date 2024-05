Non si arresta l’ondata di furti e rapine a Napoli. Stanotte è stata svaligiata una tabaccheria di via Cilea al Vomero. È lo stesso titolare dell’esercizio commerciale a denunciare l’accaduto rivolgendosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Non ne posso più di questa città che è invasa da gente di melma. Stanotte alle ore 03:00 hanno rubato nella mia tabaccheria a via Cilea nel cuore del vomero ma la cosa peggiore è che le persone del posto hanno chiamato più volte i carabinieri non ricevendo alcuna risposta. Dopo vari tentativi di chiamate andati a vuoto, è arriva un volante ma troppo tardi. I ladri erano già andati tutti via portandosi con sé sigarette, cassa, gratta e vinci e tutto il resto”.

VIDEO/ Svaligiata nella notte tabaccheria al Vomero: aprono la serranda in soli 3 minuti

Come si vede dalle immagini di videosorveglianza, i rapinatori, dopo aver forzato la saracinesca, si sono introdotti nel locale facendo man bassa di tutto ciò hanno trovato.

“Lo denunciamo da anni ormai. Troppi delinquenti, tanti, troppi furti e rapine, mentre le forze dell’ordine sono in difficoltà ad intervenire e fare prevenzione a causa del numero esiguo, rispetto alle necessità del territorio, di agenti.

Il Ministro dell’interno aveva promesso di fare guerra alla criminalità incrementando gli uomini a disposizione delle forze dell’ordine. Nel frattempo, però, diverse caserme hanno chiuso e di agenti non ce ne sono a sufficienza. Forse la vediamo in modo diverso, ma così sembra che si sia fornendo un assist ai criminali” – ha dichiarato Borrelli.