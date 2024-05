Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, interrogato sul fitto calendario che attende i suoi nelle ultime settimane, ha lanciato una provocazione che, se si dovesse tramutare in realtà, inguaierebbe il Napoli impelagato in una già complicata lotta all’ottavo posto.

La provocazione di Gasperini che ‘inguaia’ il Napoli: “Regaleremo la gara alla Fiorentina”

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dei bergamaschi: “Giovedì abbiamo giocato col Marsiglia, oggi con la Roma, in sette giorni abbiamo fatto tre partite. Dal 27 di febbraio stiamo giocando su questi ritmi, stiamo cercando di chiudere in fretta così l’ultima con la Fiorentina la regaliamo, e chiudiamo ogni polemica”.

Il recupero tra Atalanta e Fiorentina, partita rinviata in seguito al malore che ha portato alla morte del dirigente viola Joe Barone, è stato infatti programmato per il 2 giugno prossimo, a campionato già finito. Quella partita potrebbe risultare decisiva per la qualificazione alla prossima UEFA Conference League del club di Aurelio De Laurentiis: se gli azzurri riuscissero a non perdere al Franchi venerdì prossimo, battendo poi il Lecce, si troverebbero infatti a dover sperare in una sconfitta dei viola al Gewiss Stadium.

L’unico caso per cui quella partita risulterà ininfluente per i partenopei, attualmente appare un’utopia: doppia vittoria del Napoli, che finirebbe a 57 punti, e sconfitta della Fiorentina contro una tra Monza (stasera) e Cagliari (all’ultima giornata). A quel punto i toscani affronterebbero l’Atalanta distanti almeno 4 lunghezze dagli uomini di Calzona, che sarebbero così irraggiungibili.