Turris, nessun contatto con Luiso e Parlato. Le priorità sono altre e si attende la decisione di Menichini

Negli ultimi giorni attorno al mondo Turris si sono susseguite una serie di notizie su un eventuale prossimo allenatore corallino. Nonostante non sia ancora ufficiale l’addio di Leonardo Menichini alla panchina corallina (possiamo dirvi che la questione è ancora aperta e il tecnico sta studiando bene ogni mossa prima di fare un annuncio). Le voci parlano di contatti con Pasquale Luiso (nome noto ai tifosi corallini per vicende di oltre trent’anni fa) e Carmine Parlato per la panchina, notizie che vi possiamo tranquillamente smentire.

Negli ultimi giorni sono arrivati con forza i nomi dei due tecnici come “post Menichini”. Nomi di cui possiamo dare la certezza che la Turris non sta minimamente sondando. Anzi, non è mai partita una ricerca di un prossimo allenatore. Sia perché mister Menichini non ha ancora annunciato il suo futuro, sia perché i corallini in questo momento sono invischiati in situazioni più importanti, in un quadro societario che non è per nulla chiaro. Nessuno sta portando avanti dei casting per la panchina né tantomeno si è messo in contatto con i due tecnici citati in precedenza.

Fermo restando che i corallini in questo momento hanno come ultimo pensiero la panchina. In un maggio infuocato la priorità dei corallini è quella del fronte societario. Nella speranza di avere notizie positive, attualmente tutto tace e non ci sono altri aggiornamenti oltre a quelli dati durante l’ultimo appuntamento di Turris Live andato in onda venerdì pomeriggio scorso. Possiamo affermare con certezza che la Turris ha altre priorità, in attesa di qualche buona notizia che ci auguriamo possa giungere nel corso di questa settimana, che sarà d’apertura ad una seconda metà di maggio molto complessa.