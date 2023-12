A Napoli il Villaggio dei Contadini, 3 giorni tra cibo e animali: menù gourmet a 8 euro

Napoli – Dal 7 al 9 dicembre 2023, a partire dalle ore 9, piazza Municipio ospiterà il Villaggio della Coldiretti, un vero e proprio regno del gusto che consentirà a tutti i visitatori di poter consumare i migliori piatti napoletani e non solo, preparati da cuochi contadini, con menù completi al costo di 8 euro. Sarà anche l’occasione per far visita alla prima Pizzeria degli Orrori, un nuovo format nato per denunciare le ricette più strane ed insolite della pizza.

A Napoli il Villaggio Coldiretti con il miglior cibo: menù a 8 euro

Agricoltori, cuochi contadini e tutor della vera pizza napoletana incontreranno cittadini e turisti in piazza per celebrare la tradizione gastronomica italiana e le sue mille declinazioni, tra degustazioni, preparazioni dal vivo e esibizioni di abilità di pizzaioli acrobatici.

In occasione dell’anniversario dell’iscrizione dell’arte del Pizzaiuolo Napoletano nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, che ricorre il 7 dicembre, il Villaggio darà spazio anche all’apertura della cosiddetta Pizzeria degli Orrori con le pizze più disgustose riprodotte in altri continenti dove l’arte della pizza viene stravolta nelle versioni più improbabili.

Per ben tre giorni sarà possibile toccare con mano i primati dell’agricoltura italiana, immergersi tra le aziende agricole e i loro prodotti, godere dei piaceri della buona tavola con le specialità 100% italiane. I più piccoli potranno preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto nelle fattorie didattiche ma anche divertirsi in sella ad asini e cavalli.

Sul posto ci saranno, infatti, tanti animali della fattoria per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle stalle e dei pascoli a rischio scomparsa: si va dalla mucca agerolese alla pecora Laticauda, dalla caratteristica coda grassa e larga, fino alla capra napoletana che pascola alle falde del Vesuvio.

Presso il grande mercato a chilometri zero degli agricoltori di Campagna Amica, provenienti da tutta Italia, sarà possibile acquistare prodotti tipici per sé stessi o da regalare agli altri in vista delle festività. Sarà anche possibile aderire alla Spesa sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose.

Per l’intero weekend tutti potranno vivere l’esperienza gourmet del miglior cibo italiano spendendo soltanto 8 euro per tutti i menù preparati dai cuochi contadini. Tante le ricette della tradizione campana e non solo tra ziti spezzati con ragù di maialino nero casertano alla napoletana, carne ca’ pummarola, lagane e ceci di Cicerale, pappacelle, lardiata con Pomodorino del Piennolo, salsiccia e friarielli, frittata con cipolla ramata di Montoro, pasta fagioli e cozze o polpo alla Luciana.