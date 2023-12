La Stazione di Napoli Centrale nella Top 10 d’Europa: con le grandi capitali del continente

La Stazione centrale di Napoli nella Top 10 d’Europa insieme alle città svizzere e capitali come Vienna, Berlino, Parigi, Madrid e Amsterdam, distanziando invece le altre città italiane come Milano e Roma. Napoli è stata infatti inserita al settimo posto della European Railway Station Index 2023, un rapporto stilato da un ente americano indipendente, il Consumer Choice Center, che dalla parte del consumatore pone il focus sull’efficienza, le politiche in favore dei cittadini, l’innovazione.

La Stazione di Napoli Centrale nella Top 10 d’Europa con le grandi capitali

Un risultato dunque eccellente e di prestigio per Napoli che, ancora una volta, supera con i dati di fatto i pregiudizi che ormai si sgretolano sempre di più. Certo, la città deve fare ancora tantissimi passi in avanti, ma la strada verso la rinascita sembra ormai imboccata ed i margini di miglioramento sono eccezionali. Napoli, per tradizione, è una delle grandi capitali storiche d’Europa e deve occupare il posto che merita anche nell’immaginario collettivo.

La classifica: Napoli prima di Parigi e Madrid, lontane Roma e Milano

Al primo posto c’è dunque Zurigo, in Svizzera, con 102 punti, seguita da Vienna Hauptbahnhof con 94, mentre Berlino e Berna chiudono a pari merito il podio con 90 punti. Napoli è settima con 86 punti, facendo meglio di Amsterdam, Parigi – Gare de Lyon, Oslo e Madrid. Le altre italiane sono distanziate di molto: Roma 16esima con 78 punti, Bologna Centrale 26esima con 71 punti, Milano Centrale 29esima con 68 punti.

Cos’è lo European Railway Station Index

Lo European Railway Station Index è una classifica di 50 stazioni grandi europee (per volume passeggeri) che prende in considerazione parametri come le biglietterie, il numero di servizi in stazione, le opzioni di accessibilità, i collegamenti di trasporto, il Wi-Fi gratuito, la qualità della copertura e ovviamente il numero dei treni in ritardo. L’analisi comprende inoltre i dati dai rapporti forniti dalle autorità nazionali, le statistiche online, le mappe delle stazioni, gli aggiornamenti in tempo reale, i feed-back dei passeggeri e ricerche elaborate dallo stesso Ccc. Lo scopo è quello, afferma il Consumer Choice Center, di “aiutare con strumenti validi i consumatori a scegliere la stazione migliore per il loro prossimo viaggio, godendo così della migliore esperienza possibile”.