Tra pandoro di carne e alberi ripieni: le delizie di Opollo tra le più originali di Napoli

Era il 2017 quando per la prima volta Napoli dava il benvenuto ad Opollo, un vero e proprio regno del pollo, situato in viale Colli Aminei, dove la carne di qualità, unitamente al suo gusto inconfondibile, la fa da padrona. Proposte del tutto originali caratterizzano questa innovativa polleria e macelleria che, in vista del Natale, si arricchisce di ulteriori e prelibate varianti. Tra pandori rustici, antipasti e secondi piatti: tante le pietanze scenografiche ma soprattutto gustose che vanno a comporre il menù festivo targato Opollo.

Napoli, Opollo celebra il Natale tra pandori di pollo e carne

Un’azienda di successo, nata dall’ingegno di Giovanni Doto ma che fonda le sue radici nel nel lontano 1962 quando, nella vicina San Giorgio a Cremano, prendeva vita una delle più antiche macellerie del territorio. È proprio nella città di Massimo Troisi, infatti, che si collocava il grande allevamento di galline e bestiame di Emma e Pasquale Doto, poi confluito nell’apertura del primo punto vendita in via De Lauzieres con il nome di Al Vero Pollo.

Una macelleria che, in poco tempo, è diventata una vera e propria istituzione per la comunità sangiorgese, forte della sua presenza storica in una delle strade principali della città. Non a caso la signora Emma, di recente premiata come miglior commerciante della zona, viene facilmente riconosciuta se al suo nome si aggiunge l’appellativo de “la polliera”.

Ad attività ormai avviata, l’azienda passa poi nelle mani dei tre figli della coppia: c’è il primogenito Carmine che si dedica alla vendita e i fratelli Michele e Giovanni che prendono le redini del grande laboratorio sorto in via Pittore, al posto di quella che un tempo era la zona di allevamento.

L’ambizione di Giovanni, la sua voglia di perfezionarsi sempre più nel suo lavoro, stando al passo con le tendenze del momento, hanno poi fatto sì che quella lunga carriera familiare si arricchisse di un nuovo format: Opollo, il franchising di successo, nato nel 2017, che dopo la prima apertura ai Colli Aminei è già pronto ad inaugurare un nuovo punto vendita nella città di Portici.

È proprio al suo interno che si concentrano gli elementi di forza che hanno permesso a Giovanni di sfruttare la sua esperienza decennale per spiccare il volo, deliziando i suoi clienti con polli di qualità e facendo del Made in Italy il suo fiore all’occhiello.

Basti pensare all’antica ricetta degli hamburger di pollo, replicata dal 1962, oppure agli straccetti di pollo dei più disparati gusti (mandorle, pistacchio, gorgonzola e noci e tanti altri), due delle specialità rientranti nell’ampio ventaglio di prodotti offerti.

Già semplicemente varcando la soglia del punto vendita dei Colli Aminei è possibile cogliere quella ventata di freschezza che investe ogni singolo angolo di questa nuova realtà imprenditoriale che porta la firma di Giovanni Doto: un locale moderno, diviso in reparti differenziati e in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

Potremmo definirlo non il solito negozio alimentare ma un vero percorso nel gusto in grado di soddisfare le richieste del singolo, spaziando dall’area dedicata agli amanti del fitness a quella specifica per i bambini, abbracciando tante altre novità.

Tra pandori e panettoni rustici: le specialità di Natale di Opollo

Un’esplosione di creatività e sapori che non poteva non dare vita ad un’offerta natalizia d’eccezione, a partire dagli antipasti, tra fritti, fiori di zucca e sfizi vari per iniziare in bellezza il cenone delle feste. Ma il vero protagonista del Natale, ideale da servire come secondo piatto, è sicuramente il pollo ripieno disossato che unisce alla deliziosa carne un ripieno di specialità in grado di garantire un gustoso accostamento.

Per chi, invece, vuole stupire i propri ospiti o portare a casa di amici e parenti un prodotto decisamente unico, c’è il pandoro di scottona, disponibile anche in versione pollo, che difficilmente lascerà indifferenti i commensali: basta tagliare una “fetta” per scoprire il cuore di salumi e formaggi che contiene al suo interno. A completare l’offerta alberelli “addobbati” con stelle filanti o composti da deliziose girelle di pollo farcite e tante altre prelibatezze tutte da provare e persino personalizzare.