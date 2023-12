Sciopero dei trasporti a Napoli, treni e bus fermi per 24 ore: quali e corse garantite

Napoli – L’Organizzazione Sindacale USB ha proclamato un’azione di sciopero di 24 ore per domani, venerdì 15 dicembre, in adesione allo sciopero nazionale del settore dei trasporti pubblici: l’ANM ha già diffuso l’avviso con le corse garantite per la circolazione di bus e metro.

Sciopero trasporti a Napoli, fermi treni e bus ANM: corse garantite

Alle motivazioni dello sciopero nazionale, riguardanti le criticità nell’ambito del trasporto pubblico, si affiancano quelle aziendali come la gravosità dei turni, la mancata erogazione del premio di produzione 2022, la richiesta della presenza di guardie giurate nelle stazioni.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia secondo le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

“Si comunica che lo sciopero indetto per domani 15 dicembre 2023 NON riguarderà il comparto EAV” – è la nota diffusa dall’Ente Autonomo Volturno. La possibile interruzione di servizio, dunque, non riguarderà la circumvesuviana né le altre linee ferroviarie afferenti all’EAV.