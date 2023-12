Domenica 17 dicembre torna il consueto appuntamento con “Babbi in moto“, il più grande ritrovo natalizio di appassionati delle due ruote del Sud Italia. Giunto alla decima edizione, la seconda da vero e proprio “Motor Show”, l’evento nato dalla visione nel lontano 2014 di uno dei più promettenti Motovlogger del panorama italiano, Davide Napoletano, accompagnato poi negli anni da altri appassionati nella sua organizzazione (Renato Arienzo, Andrea Venditti, Giulio Galasso su tutti), quest’anno raggiungerà vette mai esplorate prima. Appuntamento dalle 9 all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Babbi in moto, decima edizione: torna il raduno natalizio più importante del sud Italia

“Babbi in moto nasce con un obiettivo ben preciso: diventare il punto di riferimento del centro/sud Italia in ambito fieristico a tema motori. I punti di forza sono due, il primo è il Natale, che fa da sottofondo e da scenografia a tutto il format, rendendo l’evento un’occasione unica anche per i curiosi di approcciare a questo mondo, soprattutto per quanto concerne la ormai famosa parata in cui oltre mille motociclisti sfilano per le strade di Napoli travestiti da Babbo Natale in sella ai loro bolidi su due ruote”.

“Il secondo punto fondamentale è il charity, quest’anno affidato alla Bikers for Africa, che ha lo scopo di strutturare e portare a compimento progetti edili concreti per le popolazioni meno fortunate dell’area ugandese”.

Per l’edizione 2023, domenica 17 dicembre l’evento avrà luogo al Palabarbuto (sempre dopo la rigorosa e spettacolare parata), il famoso Palazzetto dello Sport dove gioca la SS Napoli Basket. Per il secondo anno la manifestazione prenderà la forma di un vero e proprio Motor Show, in cui si potrà godere di tantissimi brand in esposizione, e intrattenersi tra ospiti, interviste, gaming e food, e oltretutto godere di un’esperienza espositiva senza precedenti.

Nel corso di “Babbi in moto” ci sarà una speciale estrazione: la persona più fortunata della fiera, potrà infatti vincere una motocicletta. Il modello verrà svelato solo nel corso della rassegna: un’occasione davvero unica a cui gli appassionati delle due ruote non possono rinunciare. Sono tanti i premi messi in palio dall’organizzazione, che quest’anno si è davvero superata. C’è un’unica regola da rispettare: vestirsi da Babbo Natale. E mi raccomando, guidate con prudenza.