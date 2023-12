Laura La Divina è tornata a casa. La tiktoker napoletana, che era stata data per scomparsa durante la puntata della trasmissione Chi l’ha visto? di mercoledì, è riapparsa nel giro di neanche 24 ore dopo essere stata avvistata in mattinata nella zona della stazione di Piazza Garibaldi.

Laura La Divina è tornata a casa

Il caso era diventato nazionale poiché si tratta di una persona che, secondo quanto affermato dalle persone a lei vicine, starebbe attraversando un periodo di grande difficoltà. Ad amplificare la portata dell’accaduto è stata sicuramente la circostanza che la donna abiti insieme a Rita De Crescenzo, altra nota tiktoker costantemente nell’occhio del ciclone e centro di polemiche a causa di determinati comportamenti.

La denuncia della scomparsa era stata depositata davvero

Ad ogni modo, una denuncia della scomparsa di Laura La Divina era stata davvero depositata presso una stazione dei carabinieri, dunque sembra smentita l’ipotesi, avanzata da molte persone sui social, che si trattasse di una finzione per creare hype ed accrescere il numero di seguaci sui profili delle persone coinvolte. A quanto pare perciò la faccenda era tutt’altro che uno scherzo e la preoccupazione vissuta da Rita De Crescenzo era autentica, a meno di tanto clamorosi quanto improbabili colpi di scena.

Il motivo dell’allontanamento di Laura La Divina

Per quanto i riguarda i motivi dell’allontanamento, nulla è trapelato. In un video pubblicato su TikTok Laura la Divina ha spiegato, mostrando delle evidenti difficoltà nel palare: “Buonasera a tutti. Chiedo scusa per me, per quello è stato. Ho avuto una crisi all’improvviso”. Si sono aggiunte le parole di Rita De Crescenzo: “Mi ha raccontato un sacco di cose, ci siamo chiuse nel nostro intimo. Mi ha detto tutto quello che è successo e ringrazia tutti, è mortificata. Da poco è andata via l’ambulanza perché mi sono sentita male, anche lei si è sentita male”. Poi la promessa di Laura a Rita: “Non lo faccio più, se vado da qualche parte lo dico prima a te”.