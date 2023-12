Scomparsa Laura, Rita annuncia: “Una persona fidata l’ha vista. Ho scoperto tante cose”

A fornire aggiornamenti sulla scomparsa di Laura La Divina è stata Rita De Crescenzo, la nota tik toker che la ospitava in casa sua e che, stando alle sue parole, avrebbe ricevuto una segnalazione da parte di una persona fidata.

Scomparsa Laura La Divina, Rita De Crescenzo: “Uno l’ha vista”

E’ dal pomeriggio di ieri che Laura, noto personaggio dei social, ha fatto perdere le sue tracce facendo scattare l’allarme proprio da parte della De Crescenzo. Oltre a non ritrovarla in casa, infatti, la tik toker non sarebbe riuscita a mettersi nemmeno in contatto telefonico con lei.

Una situazione che ha scatenato il panico tra amici e conoscenti che hanno lanciato un appello nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Chi l’ha Visto, andata in onda su Rai 3 nella serata di ieri. Nonostante la nottata di ricerche, però, Laura non è stata ancora ritrovata.

“Ragazzi buongiorno, che vi posso dire? Si sono fatte le 7 di stamattina. Dagli occhi si vede, sto distrutta, ho pianto tutta la nottata e tutta la mattinata. Siete in tanti a scrivermi, lo so che siete in pensiero, io vi tengo al corrente e vi faccio sapere qualsiasi cosa” – ha detto la tik toker in un video pubblicato questa mattina.

“Stanotte una persona è venuta qui fuori da me, è del quartiere ed è una persona seria che l’ha vista. Noi ora andiamo dove dobbiamo andare. Spero solo che non è successo niente, che stia bene e torni. Lei ha un’età però lo sapete che la testa ‘non è buona’. Forse stiamo sbagliando noi, io e Nunzia, a farla stare libera per strada”.

“Lei aveva una vita privata quando era giovane, quello che faceva lo sapete tutti però la testa non è stata mai buona e forse con tutta questa immondizia che sta in mezzo alla strada dovevamo aspettarcela una cosa del genere. Lei è troppo buona, si butta nelle macchine di tutti, ho scoperto un sacco di cose ieri. Voglio soltanto che stia bene e torni, deve tornare. Grazie a tutti, mi devo preparare perché devo scendere a fare un paio di servizi per lei, vi aggiorno io”.