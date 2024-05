IL RETROSCENA/ De Laurentiis abbandona la squadra: dopo Napoli-Bologna è gelo con i calciatori

Nell’ultimo weekend si è consumato l’ennesimo atto di una stagione che per il Calcio Napoli si può definire una delle peggiori se non la peggiore della gestione Aurelio De Laurentiis. Al termine della sfida persa contro il Bologna il gelo, con uno stadio a cantare all’unisono contro società e calciatori che mestamente abbandonavano il terreno di gioco. Nel post-partita De Laurentiis è andato via senza nemmeno degnare di uno sguardo i suoi calciatori, scena che non si era mai registrata prima.

De Laurentiis abbandona la squadra dopo la sconfitta con il Bologna

A rivelare il retroscena dopo la sconfitta di sabato ci ha pensato il Corriere dello Sport. Il presidente azzurro, secondo le testimonianze, è uscito deluso e affranto dal Maradona dopo la sconfitta di sabato scorso. Oltre la pessima partita degli uomini di Francesco Calzona, il secondo campanello d’allarme è arrivato dalle due curve che hanno intonato una serie di cori polemici contro il presidente azzurro ma soprattutto contro i calciatori che, dall’essere idoli dei tifosi, in un anno sono diventati dei veri e propri nemici della maglia, complici le prestazioni di una stagione che passerà alla storia come una delle peggiori dell’era De Laurentiis.

Al triplice fischio il presidente azzurro ha abbandonato squadra e staff, evitando anche il classico incontro che ADL ha nel post-partita. Secondo la ricostruzione, una volta saputo (e approvato) il silenzio stampa chiesto dai calciatori è andato via dal Maradona senza degnare di uno sguardo nessuno. La delusione è comprensibile. Una situazione sicuramente non semplice che ha bisogno di un cambio netto e immediato, anche perché il Napoli rischia di non qualificarsi nemmeno per la Conference League dopo la vittoria del Torino, in attesa di scoprire cosa farà questa sera la Fiorentina.