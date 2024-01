Bando per il Servizio Civile, si cercano 52.236 volontari anche a Napoli: 507 euro al mese

Bando per il Servizio Civile 2024

È online il bando per la selezione di 52.236 volontari del Servizio Civile Universale riferito all’annualità 2024-2025. L’avviso, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, riguarda i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale.

Bando per il Servizio Civile: si cercano volontari anche a Napoli

Il Comune di Napoli, nell’ambito del Bando Servizio Civile Universale, ha presentato il Progetto denominato “Napoli città dei giovani 2023” destinato a 35 aspiranti giovani volontari. I volontari di Servizio Civile dovranno svolgere le attività per cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana e per un periodo di dodici mesi. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo dedicato. Navigando sulla piattaforma, ad ogni modo, è possibile consultare gli avvisi pubblicati da altri enti. È possibile presentare la domanda fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Retribuzione di 507 euro al mese più i trasporti

Nel bando pubblicato si precisa che ogni volontario ha diritto a una retribuzione mensile di euro 507,30 suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico).

“Il servizio civile – sottolinea l’assessora al lavoro ed ai giovani Chiara Marciani – permetterà a tanti giovani di vivere un’esperienza unica al servizio del proprio territorio, della propria città e di orientarsi nel mondo del lavoro. Grazie ai progetti vincitori sarà possibile stare a diretto contatto con tante realtà diverse e crescere in consapevolezza, conoscenza ed empatia. Un’occasione preziosa per pensare al proprio futuro e acquisire nuove competenze e nuove conoscenze”.