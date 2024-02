I p’ me, tu p’ te: il significato della canzone di Geolier, testo, traduzione e video dell’esibizione

Tra gli artisti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2024 c’è sicuramente il rapper napoletano Geolier, autore della canzone dal titolo I p’ me, tu p’ te, che nei giorni scorsi è stata al centro di una bufera social per il modo in cui il brano è stato trascritto in napoletano. Di seguito il significato della canzone I p’ me, tu p’ te di Geolier, il testo originale e quello “corretto” ed infine la traduzione in italiano.

Il significato di I p’ me, tu p’ te di Geolier

I p’ me, tu p’ te parla di una coppia che si ama, in maniera molto intensa, ma che è giunta ad un punto in cui i due innamorati non stanno più bene insieme: è arrivato il momento di riprendere ciascuno i propri spazi. Io per me, tu per te, ossia “Io per conto mio, tu per conto tuo”. È l’accettazione della fine di una storia, senza odio, senza rancore, ma nel rispetto reciproco e nel ricordo del bello che c’è stato.

Il testo originale di I p’ me, tu p’ te

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Il testo scritto in napoletano corretto: I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

Nuie simmo ddoie stelle ca stanno cadenno

Te staie vestenno pure sapenno ca t’hê ‘a spuglià

Pure ‘o mmale ce fa bene nzieme io e tte

Ce âmmo sperato ‘e sta pe sempe nzieme io e tte

No no no comme se fa

No no no a te scurdà

Pe mò no, nun ‘o pozzo fà

Si nun ce stive t’era nventà

‘A felicità quanto costa si ‘e sorde nun ‘a ponno accattà

Aggio sprecato tiempo a parlà

Nun l’êssa penzato maie

Ca a ll’inizio d’ ‘a storia era già ‘a fine d’ ‘a storia pe nnuie

‘O cielo ce sta guardanno

E quanto chiove e pecché…

S’ è dispiaciuto pe mme e pe tte

Pirciò mò sta accummincianno a chiovere

Simmo dduie estranei ca se ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

Tu m’intrappoli abbracciannome

Pure ‘o diavolo era n’angelo

Comme me puo’ amà si nun t’amo

Comme puo’ vulà senz’ale, no

È passato tantu tiempo d’ ‘a ll’urdema vota

Damme n’atu ppoco ‘e tiempo pe ll’urdema vota

No, no no no comme se fa

No no no a te scurdà

Pe mo no, n’ ‘o pozzo fa’

Nun l’êsse penzato maie…..

Ca a ll’inizio d’ ‘a storia era già ‘a fine d’ ‘a storia pe nuie

‘O cielo ce sta guardanno

E quanto chiove e pecché…

S’ è dispiaciuto pe mme e pe tte

Pirciò mo sta inizianno (accummincianne) a chiovere

Simmo dduie estranei ca s’incontrano

E stevo penzanno: a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

Stanotte è sulo d’’a nosta

Si vuò truvanno ‘a luna ‘a vaco a piglià

E pure si ‘o facesse, tu nun fusse cuntenta

Vulisse ati stelle, vulisse chiù tiempo cu te.

Pirciò mo sta inizianno (accummincianne) a chiovere

Simmo dduie estranei ca s’incontrano

E stevo penzanno: a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

La traduzione in italiano

Io per me, tu per te

Noi siamo due stelle che stanno precipitando

Ti stai vestendo consapevole che ti devi spogliare

Pure il male ci fa bene insieme io e te

No no no come si fa

No no no a dimenticarti

Per adesso no, non posso farlo

Se non ci fossi stata avrei dovuto inventarti

La felicità quanto costa se i soldi non possono comprarla?

Ho sprecato tempo a parlare

Non l’avrei mai pensato

Che l’inizio della storia era già la fine della storia per noi

Il cielo ci sta guardando

E quanto piove e perché

È dispiaciuto per me e per te

Perciò adesso sta cominciando a piovere

Siamo due estranei che si incontrano

E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Tu mi intrappoli abbracciandomi

Pure il diavolo era un angelo

Come mi puoi amare se non ti amo

Come puoi volare senza ali, no

È passato tanto tempo dall’ultima volta

Dammi un altro po’ di tempo per l’ultima volta

No, no no no come si fa

No no no a dimenticarti

Per ora no, non posso farlo

Non l’avrei mai pensato

Che all’inizio della storia era già la fine della storia per noi

Il cielo ci sta guardando

E quanto piove e perché

È dispiaciuto per me e per te

Perciò ora sta cominciando a piovere

Siamo die estranei che si incontrano

E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Questa notte è solo la nostra

Si vuoi la luna la vado a prendere e te la porto

E pure se lo facessi, tu non saresti contenta

Vorresti tutte le stelle, vorresti più tempo con te

Perciò ora sta cominciando a piovere

Siamo due estranei che si incontrano

E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Io per me tu per te

Il video dell’esibizione di Geolier a Sanremo