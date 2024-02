Geolier è tornato a casa, nella sua Napoli che lo ha coltivato sin da quando era un bambino ed ora lo ha supportato nella competizione di Sanremo 2024 insieme alla sua enorme fanbase formata da ragazzi che lo ascoltano da Nord a Sud, da Bolzano a Ragusa. Emanuele è un fenomeno nazionale – ed internazionale – e quella sala stampa di Sanremo che protesta domandandosi “Ma chi è” ha dimostrato la sua grande ignoranza nella materia musicale nella quale era chiamata ad esprimere il proprio voto.

La risposta di Geolier e Secondigliano ai fischi a Sanremo

Nella sua Secondigliano, Geolier si è tolto un sassolino dalla scarpa: affacciato al balcone ha prima ringraziato tutti per il supporto incondizionato (“Alla fine ho vinto perché ho questo”, cioè il suo pubblico), poi ha urlato “E visto ca c’hanno fischiato, fischiamme nuje a lloro”. Un video pubblicato da TikTok documenta il tutto e si sentono fortissimi i fischi di chi, finalmente, ha voce e la possibilità di ripagare con la stessa moneta chi gli ha fatto un torto, chi vorrebbe che restassero dimenticati in una periferia, chi ha dato libero sfogo al proprio essere razzista nei confronti di un popolo che vorrebbero costantemente umiliato.

Napoli unita a cui non si perdonano l’orgoglio e l’identità di popolo

Anche se Geolier non ha vinto (ma ha vinto comunque un’altra napoletana per scelta) il dato di fatto è che l’Italia ha dovuto inchinarsi allo spirito identitario di una Napoli che, ora più che mai, dimostra di essere unita e forse corpo sempre più estraneo nel seno della nazione. Una città a cui non viene perdonato l’orgoglio dato da tre millenni di storia gloriosa, a cui non viene perdonata la capacità di resistere nonostante la manifesta intenzione di volerla soggiogata, annullata. Ma Napoli è soprattutto quella capitale che guiderà ancora il riscatto di tutto il Sud.