Impresa Napoli Basket, eliminato Brescia e adesso sogna la finale di Coppa Italia

La Napoli Basket fa sognare tutti i suoi tifosi nelle final eight di Coppa Italia che si stanno disputando a Torino. Nei quarti di finale gli uomini di Igor Milicic eliminano una delle favorite alla vittoria finale, la Pallacanestro Brescia e volano in semifinale contro Reggio Emilia (che ha compiuto un’impresa battendo la Virtus Bologna dei vari Belinelli, Hackett etc. Per il Napoli la bella stagione continua ad incantare proprio tutti e domani alle 19:45 ci sarà la decisiva sfida per staccare il pass per la finale, la vincitrice poi affronterà una tra Olimpia Milano e Reyer Venezia Mestre.

L’impresa della Napoli Basket in Coppa Italia contro Brescia, ora in semifinale c’è Reggio Emilia

Gli uomini di Milicic partono forte chiudendo il primo quarto in netto vantaggio con un pesante 19 a 11. Il Brescia però non molla e prima dell’intervallo riesce a recuperare qualche punto, nonostante la giornata di grazia della difesa azzurra. Nel terzo quarto la Napoli Basket scrive la storia facendo dieci minuti di fuoco mettendo a referto 27 punti contro i 16 dei favoriti alla vigilia spinti da un grandissimo Jacob Pullen. Nel finale per i partenopei basta gestire il risultato e nonostante il parziale di 28 a 19 per Brescia, passano in semifinale con il risultato finale di 74 a 80.

Partita dunque senza storia specialmente nella ripresa, con il quintetto di Milicic che ha imposto il suo ritmo dando la stoccata decisiva nel momento del bisogno, da registrare un’ottima difesa che ha arginato uno dei migliori attacchi in Italia. Il sogno dunque continua e domani alle 19:45 ci sarà la semifinale contro l’altra sorpresa del torneo, Reggio Emilia, che nel derby ha sconfitto la Virtus Bologna, nonostante i bianconeri fossero i chiari favoriti della sfida. Dall’altra parte invece è lotta a due tra Olimpia Milano (che rimane la favorita al torneo) e la Reyer Venezia Mestre.