Geolier incontra gli studenti della Federico II: 500 posti per l’evento nella sede di Scampia

La Federico II dopo il successo avuto nell’incontro tra studenti e Alessandro Barbero, continua nel percorso formativo dei propri alunni con un nuovo ospite che sta scrivendo la storia moderna di Napoli e della Campania. Il 26 marzo infatti nella sede di Medicina a Scampia ci sarà il rapper napoletano Geolier, che dopo il successo di Sanremo con “I p me tu p te” (brano arrivato secondo solo dietro a La Noia di Angelina Mango) si dedicherà ai giovani. Tra argomenti delicati come la sua difficile adolescenza e l’amore per la sua terra. In una giornata che sarà sicuramente un successo su tutti i fronti.

Tra passato e presente, Geolier si racconterà agli studenti della Federico II

Il prossimo 26 marzo nella sede di Medicina della Federico II a Scampia nella mattinata ci sarà l’incontro tra Geolier e 500 studenti (da capire se la capienza verrà aumentata come con Barbero). Una giornata basata sulle tematiche affrontate dal cantante napoletano nei suoi brani e nel corso della sua vita. Passando dalla difficile infanzia, ai primi successi fino ad arrivare ad essere uno degli artisti più ascoltati in Italia e nel Mondo.

Oltre l’incontro in cui il rapper si racconterà. Verranno selezionate dieci domande proposte dagli studenti nei giorni precedenti all’evento, che poi saranno fatte durante l’incontro proprio al cantante, in modo da avvicinare sempre di più gli studenti a queste iniziative che stanno piacendo tanto ai giovani. Il successo inaspettato dell’evento di Barbero al San Carlo è la dimostrazione di come i giovani abbiano voglia di ascoltare ed imparare, da chi ha vissuto tanto nella propria vita. Andando in controtendenza alle tante dicerie sui ragazzi di oggi, spesso e volentieri etichettati come “schiavi dei social e delle tecnologie”. Per il 26 marzo ci si aspetta il tutto esaurito e la speranza è quella di aggiungere qualche posto in più in extremis. Per dare a tutti l’opportunità di sentire le parole di Emanuele Palumbo, in arte Geolier.