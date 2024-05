Non c’è pace per i Campi Flegrei. Anche stanotte, 7 maggio 2024, si sono verificate una serie di scosse tra le 2 e le 5. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato una magnitudo 3.2, localizzato nella zona della Solfatara. All’alba, qualche minuto prima delle ore 6, ci sono stati altri due terremoti di magnitudo 2.0 e 2.9.

I Campi Flegrei tremano ancora: sciame sismico in atto da stanotte

Dopo le scosse delle 5,53 e 5,57, molti residenti della zona hanno deciso di scendere in strada spinti dalla paura. Sui social rimbalzano i messaggi di preoccupazione degli abitanti dell’area di Pozzuoli, mentre il Comune ha reso noto, attraverso una nota diramata dall’INGV, che lo sciame sismico è ancora in atto.

Gli eventi tellurici dalla mezzanotte ad ora sono stati addirittura 135. “Non si riesce più a dormire, siamo esausti”: è questo il leitmotiv che aleggia tra le case delle persone che vivono nella zona flegrea. Ma c’è anche chi riesce ad ironizzare: “Mi ero preoccupato, nessuno annunciava una scossa da troppe ore”.

Effettivamente, i fenomeni sismici sono diventati una preoccupante routine per coloro che risiedono nel perimetro circostante alla Solfatara, e via via hanno dovuto iniziare a convivere con la paura.