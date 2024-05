Una tragedia si è consumata pochi minuti fa nel cantiere della metropolitana di Capodichino a Napoli, in via Ruffo di Calabria. Secondo le prime notizie, il bilancio sarebbe drammatico: un morto, due feriti e un disperso.

ULTIM’ORA/ Dramma nel cantiere della metro a Capodichino: un morto, feriti e un disperso

Un uomo di 54 anni è ricoverato in questo momento all’ospedale Cardarelli in codice rosso a causa di un trauma cranico compativo, mentre un altro uomo di 59 anni si trova all’Ospedale del Mare in codice rosso per lo shock ed una contusione alla gamba.

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 15 di oggi 22 maggio 2024 nella parte del cantiere gestito dall’azienda Metropolitana di Napoli, commissionata dal Comune della città partenopea. Il tratto in cui è avvenuto l’incidente è nella galleria che collega Capodichino a Poggioreale.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, Vigili del Fuoco del comando di Napoli e agenti della polizia di Stato, oltre ai tecnici del Comune di Napoli che stanno provando a chiarire la dinamica del drammatico incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un uomo. Smentita l’ipotesi dell’esplosione, potrebbe essersi trattato di una manovra errata con un macchinario.