Ligabue torna a Napoli, il 7 ottobre il suo tour farà tappa al San Carlo

Luciano Ligabue, simbolo di più generazioni italiane, è pronto a vivere una nuova avventura nel suo prossimo tour. Trentuno tappe in giro per l’Italia, da nord a sud. Per il cantante di Correggio la tappa in Campania però è doppia: infatti il prossimo 7 ottobre ci sarà prima il suo ritorno a Napoli, nella splendida cornice del Teatro di San Carlo, mentre il 18 ottobre le luci si accenderanno al Teatro Gesualdo di Avellino.

Ligabue torna a Napoli nella splendida cornice del San Carlo. Previsto il sold-out

Luciano Ligabue torna a Napoli portando in città il suo grande tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”. Uno show totalmente nuovo che è stato riportato in voga dallo stesso artista dopo oltre tredici anni dall’ultima volta. Un viaggio tra passato e presente del cantante che con la sua band farà rivivere una serata speciale a tutti i suoi fans a suon di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la carriera di Ligabue. Saranno dunque due serate imperdibili in Campania: il 7 ottobre 2024 al Teatro di San Carlo a Napoli e il 18 ottobre 2024 al Teatro Gesualdo di Avellino.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci sarà la sua grande band con Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga alla batteria dopo le registrazioni effettuate in studio per l’album “Dedicato a Noi”. Per tutti i biglietti bisogna consultare il sito di TicketOne scegliendo tra i vari tagliandi messi a disposizione per i due eventi. La vendita è già stata aperta al pubblico ed è previsto un doppio sold-out, come in molte altre tappe di questo lunghissimo tour.