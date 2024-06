Parla l’avvocato indagato per la morte di Cristina: “In barca nessuno ha avvertito l’impatto”

Guido Furgiuele, l’avvocato penalista indagato dalla procura di Napoli per la morte di Cristina Frazzica, 31enne originaria di Pavia uccisa domenica scorso dopo essere stata investita da una barca mentre si trovava in kayak nelle acque di Posillipo, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua versione dei fatti.

Parla l’avvocato Guido Furgiuele, indagato per la morte di Cristina Frazzica: “In barca nessuno ha avvertito l’impatto”

Queste le parole pronunciate da Furgiuele: “Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno dei miei ospiti – come riportato anche da Il Mattino – ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l’allarme non potevamo fare”.

La dinamica dell’incidente è stata accertata dalle videocamere di sicurezza di Villa Rosbery, residenza estiva del presidente della Repubblica Italiana. L’imbarcazione individuata è di proprietà dell’avvocato penalista Guido Furgiuele, napoletano, che dopo l’incidente ha soccorso il giovane collega che si trovava in kayak con Cristina, Vincenzo Carmine Leone. Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso.