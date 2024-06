Chi era e come è morta Cristina, travolta in kayak nel mare di Napoli: aveva 30 anni

Si chiamava Cristina Frazzica la ragazza di 30 anni morta a Napoli a seguito di un incidente in kayak avvenuto all’altezza di Villa Rosebery, nel mare di Posillipo. Originaria di Pavia, la donna si era trasferita da qualche mese nella città partenopea per questioni di lavoro.

Ragazza morta in kayak a Napoli: chi era Cristina Frazzica

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, quando la giovane, in compagnia di un amico, un penalista napoletano 33enne, stava trascorrendo la giornata in kayak nelle acque di Posillipo. Mentre si trovavano nelle vicinanze di Villa Rosebery, il kayak dei ragazzi sarebbe stato speronato da una barca, rovesciandosi in pochi secondi. L’imbarcazione si sarebbe poi allontanata, senza prestare soccorso.

Il corpo di Cristina Frazzica sarebbe stato ritrovato privo di vita in mare. È probabile che sia rimasta incastrata all’interno del kayak ribaltato, non riuscendosi a liberare. L’amico della donna, invece, è riuscito a salvarsi ed è stato recuperato dall’acqua in stato di choc per l’accaduto.

Sarebbe stato il proprietario di un motoscafo che si trovava nelle vicinanze ad allertare i soccorsi, velocizzando l’intervento della Guardia Costiera. Al momento sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili, rintracciando in particolare la barca che si sarebbe scontrata violentemente contro il kayak, causando il decesso della giovane vittima.

Laureata in Biotecnologie all’Università di Milano, Cristina Frazzica era una sportiva, appassionata di trekking, amante del mare e del cielo: a confermarlo sono anche i diversi scatti postati sui suoi profili social. Uno di questi la ritrae proprio con alle spalle il Golfo di Napoli. La sua ultima story diffusa su Instagram, invece, precede di poco gli attimi del dramma.