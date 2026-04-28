Meraviglia a Napoli, a Piazza Municipio apre un Parco Archeologico: scoperte straordinarie

Proseguono i lavori in Piazza Municipio, la celebre piazza di Napoli pronta ad accogliere un nuovo Parco Archeologico che sorgerà nelle vicinanze del Maschio Angioino. A renderlo noto è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Napoli, lavori in Piazza Municipio: nascerà un Parco Archeologico

Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo nei cantieri annunciando, attraverso un video diffuso sui social, i prossimi interventi: “Qui, a Piazza Municipio, stiamo facendo qualcosa che per anni sembrava impossibile. Non è solo una stazione della Linea 1, è un luogo che cambia volto valorizzando la sua storia millenaria“.

“Sotto i nostri piedi è riemerso l’antico porto romano, che diventa parte di un nuovo parco archeologico aperto alla città. Davanti al Maschio Angioino stiamo realizzando nuovi marciapiedi in pietra lavica, percorsi accessibili, collegamenti con l’ascensore del Torrino Aragonese e oltre 1.700 mq di verde con nuovi alberi. È un lavoro concreto e utile per i cittadini”.

Un nuovo meraviglioso luogo di storia e cultura, un antico porto romano direttamente collegato alla stazione della metropolitana di Piazza Municipio e fruibile alla cittadinanza. Anche lo spazio circostante cambierà volto grazie alla riqualificazione dei marciapiedi e l’estensione del verde cittadino. Saranno, inoltre, progettati percorsi specifici, tali da poter consentire l’accesso agevole per tutti, oltre a specifici collegamenti con l’ascensore del Torrino Aragonese.

“Avanzano i lavori a Piazza Municipio, si sta completando l’uscita che va verso il Maschio Angioino ma soprattutto la prima parte del Parco Archeologico con scoperte straordinarie. Il vecchio porto ellenistico, il porto romano, pezzi di storia della città che noi vogliamo rendere disponibili ai cittadini, regalando un altro spazio straordinario ai napoletani e ai tanti turisti che vengono a visitare Napoli” – ha detto il sindaco.